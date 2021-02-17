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Фотофакт. Как теперь выглядит Виктор Бабарико
17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Начался процесс по делу экс-претендента в президенты, который мог стать главным соперником Лукашенко, и топ-менеджеров Белгазпромбанка. Все они в среду были доставлены в суд – в масках, посажены за решетку.
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Начался процесс по делу экс-претендента в президенты, который мог стать главным соперником Лукашенко, и топ-менеджеров Белгазпромбанка. Все они в среду были...
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