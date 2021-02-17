Светлана Тихановская: «Нам всем пришлось стать героями»

Источник материала: Салiдарнасць

У белорусов появился новый праздник — День героев перемен.

Национальный лидер Республики Беларусь Светлана Тихановская объявила 23 февраля Днем героев перемен.

— Белорусы не собирались становиться героями. Белорусы собирались растить детей и внуков, работать и путешествовать, заниматься любимым делом и ничего не бояться. Не бояться встретить на улице террористов, получить штраф за фотографию бело-красно-белой пастилы, отправиться за решетку за свои мысли.

Белорусы просто хотели жить в стране, где соблюдается закон. Но нам всем пришлось стать героями перемен, — отметила политик.

Она предложила сделать новый праздник «настоящим, а не навязанным», и поздравить с ним родных и близких, друзей и коллег по работе — всех, кто причастен к этим переменам.

— Это праздник каждого, кто оказался в тюрьме за свою политическую позицию, все они — наши герои перемен.

Это праздник каждого, кто прошел через аресты и насилие силовиков, кто носил белый браслет, участвовал в цепях солидарности, голосовал за перемены и выходил на улицу, чтобы защитить свой голос.

Это праздник каждого, кто украшал свой двор, устраивал концерты и акции солидарности, вывешивал национальные флаги на балконе. Это праздник всех, кто оплачивал свои и чужие штрафы, приходил на суды, чтобы поддержать товарищей.

Это праздник каждого честного журналиста и правозащитника, волонтера и врача, рабочего и бизнесмена.

У вас дома и на работе, в университете и школе, подъезде и дворе есть эти люди, — сказала Тихановская.

Она пообещала, что «придет день, когда государство отблагодарит своих героев».