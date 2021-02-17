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Еще одна европейская компания отказалась от сотрудничества с Тараканом
Источник материала: Хартия'97
Еще одна европейская компания отказалась от сотрудничества с Тараканом
Крупнейший в мире производитель сидений остановил поставки своей продукции на МТЗ.
Производитель сидений из Великобритании, KAB Seating,
«Я надеюсь, что этот маленький жест изменит ваше дело, и ситуация улучшится для граждан страны», — заявил директор компании.
KAB Seating - мировой лидер в производстве и поставке удобных, практичных рабочих сидений для различных типов транспортных средств. Компания входит в международную группу коммерческих автомобилей (CVG).
Это была реакция компании на многочисленные сообщения о массовых нарушениях прав человека в Беларуси и МТЗ в частности.
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Крупнейший в мире производитель сидений остановил поставки своей продукции на МТЗ.
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