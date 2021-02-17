Источник материала: Хартия'97

Еще одна европейская компания отказалась от сотрудничества с Тараканом 1 17.02.2021, 11:06

Крупнейший в мире производитель сидений остановил поставки своей продукции на МТЗ.

Производитель сидений из Великобритании, KAB Seating, подтвердил , что больше не будет поставлять сиденья Минскому тракторному заводу (МТЗ), пока в Беларуси существует текущая политическая ситуация.

«Я надеюсь, что этот маленький жест изменит ваше дело, и ситуация улучшится для граждан страны», — заявил директор компании.

KAB Seating - мировой лидер в производстве и поставке удобных, практичных рабочих сидений для различных типов транспортных средств. Компания входит в международную группу коммерческих автомобилей (CVG).

Это была реакция компании на многочисленные сообщения о массовых нарушениях прав человека в Беларуси и МТЗ в частности.

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