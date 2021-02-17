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Байден на этой неделе представит план по легализации более 11 миллионов мигрантов

17.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден на этой неделе представит план по легализации более 11 миллионов мигрантов

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  • 17.02.2021, 11:00
Байден на этой неделе представит план по легализации более 11 миллионов мигрантов
Джо байден

Данное решение и реформу иммиграционной системы США давно пытались провести законодатели.

На этой неделе администрация президента США Джо Байдена и Демократическая партия представят свой план по легализации в стране более 11 миллионов мигрантов, которые в данный момент нелегально проживают без документов.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что данное решение и реформу иммиграционной системы США давно пытались провести законодатели, но это не увенчалось успехом. Сейчас у демократов хорошие шансы, так как они контролируют Сенат и Конгресс.

В частности, отмечается, что в первую очередь облегчат легализацию в США для тех нелегалов, которые попали в страну детьми, прибыли из-за гуманитарных причин и являются сельскохозяйственными работниками.

Ранее Конгресс уже усилиями двух партий поддержал документ, который предоставит легальный статус для тысяч работников сельхоз предприятий.

Демократы в Конгрессе отметили, что завершение принятия процедуры легализации может быть закончено до 1 апреля.

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Данное решение и реформу иммиграционной системы США давно пытались провести законодатели.
 
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