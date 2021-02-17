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Политзаключенного Виктора Бабарико доставили на незаконный суд
Источник материала: Хартия'97
Политзаключенного Виктора Бабарико доставили на незаконный суд
Белорусы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на процесс.
В среду, 17 февраля, в Минске начался незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико.
Виктора Бабарико уже привезли в зал суда.
На заседание в Верховном суде отказалась допустить журналистов независимых медиа.
Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по «делу медиков». Гособвинитель — Сергей Гергель, он известен по «делу медиков», где фигурировал академик Александр Белецкий.
Белорусы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на процесс.
Накануне незаконного процесса
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Белорусы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на процесс.
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