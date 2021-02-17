Источник материала: Хартия'97

Политзаключенного Виктора Бабарико доставили на незаконный суд 3 17.02.2021, 10:41

Белорусы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на процесс.

В среду, 17 февраля, в Минске начался незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико.

Виктора Бабарико уже привезли в зал суда.

На заседание в Верховном суде отказалась допустить журналистов независимых медиа.

Процесс ведет судья Игорь Любовицкий, он перешел в Верховный суд в октябре 2020 года, ранее работал в Минском городском суде, известен по «делу медиков». Гособвинитель — Сергей Гергель, он известен по «делу медиков», где фигурировал академик Александр Белецкий.

Белорусы выстраиваются в огромные очереди, чтобы попасть на процесс.

Накануне незаконного процесса Виктор Бабарико обратился к белорусам : «Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».









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