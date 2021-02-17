Источник материала: Хартия'97

Андрей Санников: Примите финансовые, торговые и политические санкции против преступников, засевших в Беларуси 5 17.02.2021, 10:19

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Андрей Санников

Это гораздо действенней любой «обеспокоенности».

Лидер гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников обратился в "Фейсбуке" к европейским политикам в связи с ситуацией в нашей стране:

— Стоит завести речь о том, что Запад должен принять жесткие меры к режиму Лукашенко и к нему самому, как тут же слышится: никто нам ничего не должен, помощи ждать неоткуда, никому мы не нужны.

Ладно бы придворные пропагандисты об этом бы твердили, а то ведь вполне пристойные и неглупые люди пускаются в такие рассуждения, убеждают самих себя, что так устроен мир и ничего с этим не поделаешь.

Этакое покорное принятие того, что человек человеку никто, особенно чужой человек. Просить такого о помощи бесполезно.

Однако межгосударственные отношения – это нечто иное.

Даже при Лукашенко Беларусь включена в отношения с демократическим миром, связана с ним внушительным количеством международных обязательств.

Соответствие этим обязательствам контролируютя международными организациями и самими государствами, с которыми Беларусь подписала соглашения и взяла на себя определенную ответственность. То, что при Лукашенко большое количество обязательств, вполне себе юридических, а не просто политических, не выполняется, объясняется не только наглостью самого диктатора, но и нежеланием демократических государств решительно требовать выполнения этих соглашений.

Евросоюз не только на словах, но и на бумаге постоянно фиксирует непременное требование: развитие торгово-экономических отношений с Беларусью возможно только при обеспечении правительством прав и свобод человека, а также независимости СМИ.

Требования есть, но сам ЕС этих требований не придерживается, и торгует с диктатурой вовсю в интересах своих карманов, а не прав человека.

Можем мы ожидать от них, демократических государств, выполнения их же обязательств для принуждения Лукашенко следовать подписанным соглашениям? Я считаю, что да.

Это номер раз.

Дальше. Есть такие "Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека", которые были приняты ООН в июне 2011 года и которые обязывают бизнес не допускать нарушений прав человека партнерами, с которыми сотрудничают компании, в данном случае западные. Любая западная фирма или транснациональная корпорация, которая заботится о своей репутации, не должна иметь дела с предприятиями, где нарушаются права человека. А в Беларуси, где они только не нарушаются?

Главный посыл этого кодекса поведения приличного бизнеса таков:

1) бизнес должен уважать права человека и способствовать их защите ;

2) бизнес должен гарантировать, что не будет содействовать нарушению прав человека.

Соблюдают это европейские и заокеанские компании в Беларуси? Вопрос риторический.

Не только не соблюдают, но идут на сознательное нарушение бизнес-этики, имеют дело с преступниками, закрывают глаза на нарушения прав человека, с удовольствием покупают контрабанду и прочее, прочее, прочее…

Речь идет даже не о грязном бизнесе, а о том, который вполне себе респектабельный в своих странах. Это не две-три компании, а сотни, причем известных, вроде Michelin, BASF, Société Générale, Yara, Amazone, Siemens, Barclays, Citigroup, Daimler AG. Это не показательные имена, это просто если ткнуть наугад. Прибыль ведь не пахнет.

К этому надо добавить кредитование режима, размещение облигаций на западных биржах и многие веселые игры с диктатором, которые обогащают Лукашенко и его западных партнеров.

Я до сих пор не могу понять, почему два выпуска лукашенковских облигаций по $1,25 миллиарда, которые появились в июне прошлого года, мгновенно раскупили инвесторы из США, Великобритании и Европы. Есть у меня одно объяснение, но оно подрывает основы всей западной политики в отношении Беларуси. Инвесторы верят своим аналитикам, в которых он тоже вкладывают немалые деньги, а аналитики ихние в белорусской ситуации не смыслят ни уха, ни рыла, зато с умным видом рассуждают о факторе геополитического Лукашенко.

Ладно, отвлеклись, это их дела, где и на чем деньги терять. Но это наши дела ставить на место тех, кто, наживаясь на нашей беде, тычет нам же в лицо свою подлость и ханжество: сами, мол, виноваты.

Да, виноваты перед собой, и хотим свою ошибку исправить, знаем, как это сделать. Только вы продолжаете вкачивать огромные суммы в режим убийц, а заявляете, что помогаете демократии.

Режим Лукашенко получает миллиарды долларов от Запада просто так, за обещания, при этом не ослабляет своего чудовищного давления на гражданское общество.

Даже с Россией за каждую подачку идет ожесточенная борьба, торговля не на жизнь, а на собственность. А Запад просто так дает.

Стоит какому-нибудь нулю, числящемуся стратегом в западном мозговом центре, глубокомысленно произнести "Лукашенко-геополитический фактор" и все, приток твердой валюты банде психопатов обеспечен.

Для маскировки своего очевидного предательства западные политики начинают заявлять о невиданной по масштабам помощи белорусским демократам, гражданскому обществу, независимой журналистике, правозащитникам, активистам, репрессированным.

Озвучиваются завораживающие цифры, возбуждающие разве что лукашенковских пропагандистов, потому что даже гэбешники знают, что западная помощь оппозиции – это блеф.

Любая сумма, которую на Западе озвучивают как помощь демократии в Беларуси распределяется следующим образом:

- как правило, хорошо, если по факту выделятся 50% от озвученной суммы;

- 50-60 % от этих 50% остается в стране-доноре: надо ведь оплачивать работу тех самых мозговых центров, которые все знают, но ничего не понимают, и фондов, которые занимаются распределением помощи;

- Где-то 30% от оставшихся средств идут посредникам, партнерам, нет не белорусским, как можно было подумать, а третьих стран;

- Потом практически вся оставшаяся сумма зачисляется на счета GONGO, т.е. подконтрольных КГБ неправительственных организаций, которые громко шумят, но ничего не значат и не делают, зато аккумулируют ту самую громко заявленную помощь.

- остается где-то 1%, из которого нужно и передачи в тюрьмы собрать, и семьям подсобить, и на газеты что-то выкроить и прочее, прочее, прочее…

Но это тема для отдельного разговора.

Здесь же надо уразуметь одно:

Режим Лукашенко получает миллиарды долларов от Запада, продолжая уничтожать нас, нашу независимость, нашу культуру, язык, историю, а демократические силы не получают никакой помощи, законной и обещанной, зато получают много нравоучений и выражений озабоченности.

Это, к примеру, два.

А вот и три.

Политика поддержки демократии у западных стран это не просто прихоть и не от нечего делать. Она предельно четко обоснована и изложена во всех основополагающих документах по внешней политике.

Звучит это примерно так: демократическое устройство государств является залогом предсказуемого поведения этих государств на международной арене.

Следовательно, наивысшую степень безопасности по всему периметру внешних границ той или иной страны обеспечивают именно демократические государства.

Следовательно, поддержка демократии это не прихоть и не желание хорошо выглядеть в глазах общественности, а самый что ни на есть вопрос национальной безопасности.

Значит, поддерживая демократические устремления народов недемократических государств, западные демократии действуют в интересах своей собственной безопасности. И наоборот: любые заигрывания с диктаторами типа Лукашенко – это действия подрывающие безопасность демократических государств.

Должны государства инвестировать в свою безопасность? Опять риторический вопрос.

Делают ли они это в случае с Беларусью? Как показал беглый анализ, всерьез даже и не пытаются.

Вот и получается, что белорусы, которые восстали против диктатуры, угрожающей безопасности всего региона, защищают национальные интересы тех самых демократических государств, что продолжают наблюдать, а не защищать свои же интересы.

Поэтому да – вы, демократические государства, прежде всего в Европе, должны.

Должны обеспечить свою безопасность, должны принять меры для защиты Европы от очевидного наступления агрессивных и неадекватных диктаторов типа Лукашенко. Должны помочь народу Беларуси хотя бы в тех же масштабах, в каких вы помогали Лукашенко.

Первым делом – отложите утренний круассан, дневную спаржу под голландским соусом и вечернее утиное конфи и примите финансовые, торговые и политические санкции против преступников, засевших в европейской Беларуси.

Поверьте, это действенней любой вашей "обеспокоенности".

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