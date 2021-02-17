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Доллар резко пошел вверх

17.02.2021 11:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром в среду, 17 февраля, американская валюта растет на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар резко пошел вверх

Доллар добавляет 0,0103 пункта — 2,5902 белорусского рубля.

Две другие основные иностранные валюты по данным на 10:45 теряют в весе:

  • евро 0,0033 пункта — 3,1277 белорусского рубля;
  • российский рубль 0,0064 пункта — 3,5141 белорусского рубля за 100 российских.
 
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Утром в среду, 17 февраля, американская валюта растет на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
 
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