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Доллар резко пошел вверх
Источник материала: Навiны
Утром в среду, 17 февраля, американская валюта растет на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар добавляет 0,0103 пункта — 2,5902 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты по данным на 10:45 теряют в весе:
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Утром в среду, 17 февраля, американская валюта растет на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
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