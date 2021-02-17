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Главное в среду. Суд над журналистками «Белсата», правозащитники обратились в ООН в связи с аккредитацией СМИ на суд по делу Бабарико
Источник материала: Onliner
Итак, главное событие этого дня — суд по делу «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Впрочем, это не единственный политический повод, которым сегодня живет Беларусь. В среду в суде Фрунзенского района Минска продолжится рассмотрение дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а в Солигорске люди прогулялись с бело-красно-белым флагом. Обо всех событиях рассказываем ниже.
В суде Фрунзенского района продолжается рассмотрение дела журналисток «Белсата»
БАЖ сообщает, что сегодня продолжается процесс над журналистками Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.
Муж Андреевой Игорь Ильяш в соцсетях написал, что ожидаются судебные прения и последнее слово девушек.
«Нельга выключаць, што 17 лютага будзе агучаны і прысуд», — сообщил он.
В суде уже приступили к прениям.
Правозащитники обратились в ООН в связи с ситуацией при аккредитации СМИ на суд по делу Бабарико
Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о срочном обращении правозащитников в ООН. В нем они просят дать оценку нарушениям принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по уголовному делу Виктора Бабарико.
Жители Солигорска прогулялись по городу с бчб-флагом
Вот такое видео с утренней прогулки нам сегодня прислали читатели.
(будет дополнено)
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Главное в среду. Суд над журналистками «Белсата», правозащитники обратились в ООН в связи с аккредитацией СМИ на суд по делу Бабарико
Итак, главное событие этого дня — суд по делу «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Впрочем, это не единственный политический повод, которым сегодня живет...
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