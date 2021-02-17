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Главное в среду. Суд над журналистками «Белсата», правозащитники обратились в ООН в связи с аккредитацией СМИ на суд по делу Бабарико

17.02.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, главное событие этого дня — суд по делу «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Впрочем, это не единственный политический повод, которым сегодня живет Беларусь. В среду в суде Фрунзенского района Минска продолжится рассмотрение дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а в Солигорске люди прогулялись с бело-красно-белым флагом. Обо всех событиях рассказываем ниже.

В суде Фрунзенского района продолжается рассмотрение дела журналисток «Белсата»

БАЖ сообщает, что сегодня продолжается процесс над журналистками Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

Муж Андреевой Игорь Ильяш в соцсетях написал, что ожидаются судебные прения и последнее слово девушек.

«Нельга выключаць, што 17 лютага будзе агучаны і прысуд», — сообщил он.

Главное в среду. Суд над журналистками «Белсата», правозащитники обратились в ООН в связи с аккредитацией СМИ на суд по делу Бабарико

В суде уже приступили к прениям.

Правозащитники обратились в ООН в связи с ситуацией при аккредитации СМИ на суд по делу Бабарико

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о срочном обращении правозащитников в ООН. В нем они просят дать оценку нарушениям принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по уголовному делу Виктора Бабарико.

Жители Солигорска прогулялись по городу с бчб-флагом

Вот такое видео с утренней прогулки нам сегодня прислали читатели.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Итак, главное событие этого дня — суд по делу «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Впрочем, это не единственный политический повод, которым сегодня живет...
 
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