Главное в среду. Суд над журналистками «Белсата», правозащитники обратились в ООН в связи с аккредитацией СМИ на суд по делу Бабарико

Источник материала: Onliner

Итак, главное событие этого дня — суд по делу «Белгазпромбанка» и Виктора Бабарико. Впрочем, это не единственный политический повод, которым сегодня живет Беларусь. В среду в суде Фрунзенского района Минска продолжится рассмотрение дела журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, а в Солигорске люди прогулялись с бело-красно-белым флагом. Обо всех событиях рассказываем ниже.

В суде Фрунзенского района продолжается рассмотрение дела журналисток «Белсата»

БАЖ сообщает, что сегодня продолжается процесс над журналистками Екатериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.

Муж Андреевой Игорь Ильяш в соцсетях написал, что ожидаются судебные прения и последнее слово девушек.

«Нельга выключаць, што 17 лютага будзе агучаны і прысуд», — сообщил он.





В суде уже приступили к прениям.

Правозащитники обратились в ООН в связи с ситуацией при аккредитации СМИ на суд по делу Бабарико

Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» сообщает о срочном обращении правозащитников в ООН. В нем они просят дать оценку нарушениям принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по уголовному делу Виктора Бабарико.

Жители Солигорска прогулялись по городу с бчб-флагом

Вот такое видео с утренней прогулки нам сегодня прислали читатели.

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