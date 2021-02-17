ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из-за девальвации у свободных экономических зон в Беларуси прибыль упала на 96%. У «Гомель-Ратон» все еще хуже

17.02.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Свободные экономические зоны Беларуси и парк «Великий Камень» рассказали об итогах работы в 2020 году.


Фото из открытого источника

Как сообщает портал banki24.by, девальвация повлияла на работу СЭЗ: у предприятий — огромные курсовые разницы.

Из-за этого у СЭЗ чистая прибыль обвалилась в 25 раз. Если за 2019-й она была на уровне 1, 069 млрд рублей, то за 2020-й составила лишь 43, 1 млн. То есть, по всем СЭЗ страны, а их шесть, это всего лишь 4% от показателя прошлого года.

При этом у трех СЭЗ сумма прибыли и убытков резидентов упала ниже нуля. В списке таких и «Гомель-Ратон» — там ушли в минус на 62,5 млн рублей. Больше разница только у Могилева −144,9 млн рублей и Гродноинвест — 322,4 млн.

Планомерные убытки показывает и «Великий камень» — за прошедший год это более 43 млн рублей, это больше, чем в 2019 и 2018 годах. В 2,6 раз сократились и прямые иностранные инвестиции, осталось отрицательным сальдо внешней торговли товарами — минус $20,7 млн
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свободные экономические зоны Беларуси и парк «Великий Камень» рассказали об итогах работы в 2020 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь в пещере. Архитекторы спроектировали частный особняк, полностью утопленный в склоне холма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by