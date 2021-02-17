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«Возлюбленный сердец»: книга узбекского поэта Навои вышла на белорусском языке

17.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Памяти узбекского поэта и мыслителя – в Исполнительном комитете СНГ в Минске отметили 580-летие Алишера Навои. Там состоялась презентация книги поэта «Возлюбленный сердец» на белорусском языке, передает «МИР 24».

«На этот год мы еще планируем издание антологии белорусской литературы в Узбекистане и антологии узбекской литературы в Беларуси. А дальше будем работать над переводами уже стихов белорусских и узбекских поэтов на языки наших народов», – рассказал советник посольства Узбекистана в Беларуси Данияр Абидов.

Помимо культурной программы, на встрече обсуждали и экономическое сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. Несмотря на пандемию, странам удалось в прошлом году нарастить товарооборот на 5,5%. Он составил 225 миллионов долларов.



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Теги: Минск
 
 
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Презентация книги состоялась в Исполнительном комитете СНГ в Минске.
 
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