«Возлюбленный сердец»: книга узбекского поэта Навои вышла на белорусском языке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Памяти узбекского поэта и мыслителя – в Исполнительном комитете СНГ в Минске отметили 580-летие Алишера Навои . Там состоялась презентация книги поэта «Возлюбленный сердец» на белорусском языке, передает «МИР 24».

«На этот год мы еще планируем издание антологии белорусской литературы в Узбекистане и антологии узбекской литературы в Беларуси. А дальше будем работать над переводами уже стихов белорусских и узбекских поэтов на языки наших народов», – рассказал советник посольства Узбекистана в Беларуси Данияр Абидов.

Помимо культурной программы, на встрече обсуждали и экономическое сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. Несмотря на пандемию, странам удалось в прошлом году нарастить товарооборот на 5,5%. Он составил 225 миллионов долларов.