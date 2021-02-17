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«Возлюбленный сердец»: книга узбекского поэта Навои вышла на белорусском языке
17.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Памяти узбекского поэта и мыслителя – в Исполнительном комитете СНГ в Минске отметили 580-летие
«На этот год мы еще планируем издание антологии белорусской литературы в Узбекистане и антологии узбекской литературы в Беларуси. А дальше будем работать над переводами уже стихов белорусских и узбекских поэтов на языки наших народов», – рассказал советник посольства Узбекистана в Беларуси Данияр Абидов.
Помимо культурной программы, на встрече обсуждали и экономическое сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном. Несмотря на пандемию, странам удалось в прошлом году нарастить товарооборот на 5,5%. Он составил 225 миллионов долларов.
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Презентация книги состоялась в Исполнительном комитете СНГ в Минске.
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