Больше не мажор? Прилучный потерял дом и погряз в долгах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский актер Павел Прилучный переживает не самый приятный период в жизни: звезда сериала "Мажор" лишился дома и погряз в долгах.

В 2020 году Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Пара прожила вместе девять лет и родила двоих детей. После разрыва Агата с детьми осталась жить в московской квартире, а актер забрал себе загородный особняк.

Как рассказал источник издания Teleprogramma, Прилучный столкнулся с большими финансовыми трудностями: "мажору" пришлось выставить на продажу дом, который он построил с экс-супругой.

В настоящее время актер с предполагаемой возлюбленной Мирославой Карпович остановился в доме у друзей - с долгами и без работы.

"Пандемия. Из работы у него только театр остался. А нужно платить по счетам и долгов - просто море", - отметил друг актера.

Инсайдер пояснил, что актер задолжал деньги за два автомобиля и до сих пор выплачивает кредит за коттедж, а все сбережения уходят на алименты детям.

Напомним, что в 2020 году Прилучного избили в клубе . После этого актер перенес операцию на лице и стал похож на экс-бойфренда Бузовой .