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Больше не мажор? Прилучный потерял дом и погряз в долгах
17.02.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский актер Павел Прилучный переживает не самый приятный период в жизни: звезда сериала "Мажор" лишился дома и погряз в долгах.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В 2020 году Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце. Пара прожила вместе девять лет и родила двоих детей. После разрыва Агата с детьми осталась жить в московской квартире, а актер забрал себе загородный особняк.
Как рассказал источник издания Teleprogramma, Прилучный столкнулся с большими финансовыми трудностями: "мажору" пришлось выставить на продажу дом, который он построил с экс-супругой.
В настоящее время актер с предполагаемой возлюбленной Мирославой Карпович остановился в доме у друзей - с долгами и без работы.
"Пандемия. Из работы у него только театр остался. А нужно платить по счетам и долгов - просто море", - отметил друг актера.
Инсайдер пояснил, что актер задолжал деньги за два автомобиля и до сих пор выплачивает кредит за коттедж, а все сбережения уходят на алименты детям.
Напомним, что в 2020 году Прилучного
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По словам близкого друга, звезда сериалов еле сводит концы с концами и отдает сбережения на алименты детям.
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