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Спустя год супруга Ким Чен Ына появилась на публике

17.02.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Более чем на год из официальной хроники Северной Кореи исчезла первая леди страны. Накануне улыбчивую особу заметили на концерте в честь Дня путеводной звезды в компании супруга, сообщило Центральное телеграфное агентство страны.

Последний раз на видеокадрах Ли Соль Чжу появлялась в январе 2020 года. С тех пор в мировой прессе появились конспирологические теории, также сообщалось о тяжелой болезни и беременности северокорейской красавицы номер один.

Конец слухам положили последовавшие официальные сведения. Ли Соль Чжу, в связи с распространением COVID-19 решила минимизировать контакты, а точнее свести их на нет. Все это время она провела с детьми.

На фотохронике северокорейская чета запечатлена в хорошем, если не сказать счастливом, расположении духа. Похоже, концерт доставил им огромное удовольствие.

Ли Соль Чжу родилась в семье профессора и акушерки. В прошлом посвятила себя вокальной карьере. Чжу стала появляться в окружении Ким Чен Ына, а позже - в феврале 2012-го - пара официально связала узы. По данным южнокорейской разведки, супруги воспитывают троих детей.

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Теги: Минск
 
 
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Жена северокорейского лидера – 31-летняя Ли Соль Чжу – минувшим вечером посетила концерт, где попала в объектив репортеров.
 
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