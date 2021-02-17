Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кто в Москве был против союза Беларуси с Россией и что изменилось ― Мигранян

Приход к власти новой администрации Байдена может ознаменоваться новым раундом всестороннего давления на Россию, под это давление, несомненно, попадет и Беларусь. Что Союзное государство может этому противопоставить, возможно, тот самый совместный стратегический проект, способный консолидировать наши общества на основе уникального и внятного экономического и культурного развития, который в корне поменяет отношение к нашим странам, заставит уважать наш суверенитет и наш образ? На этот вопрос радио Sputnik гость Международного медиа-клуба "Формат А3", известный политический эксперт и историк, профессор МГИМО, член первого и второго составов Общественной палаты Российской Федерации Андраник Мигранян.

"Я все-таки не отношу Беларусь к странам Восточной Европы. Мне все-таки кажется, что Беларусь относится к русскому миру, а не к восточной Европе. И я почувствовал, что это не мнение тех людей, которые ориентированы на Литву или на Польшу, а в глобальном плане на Европу или Америку. Хотя люди, ориентируясь на какие-то регионы, не очень представляют, что и как там происходит", ― говорит эксперт.

Что касается событий, произошедших после выборов в Беларуси, есть определенная усталость у части общества от пребывания Лукашенко у власти, отмечает собеседник Sputnik. "Многие в примеры его правления приводят чистые улицы, все заводы работают и так далее, закрывая глаза на то, что если бы не мощная российская поддержка и финансовая подпитка, этого всего не было бы".

"Белорусы внутри должны определиться, какой будет у них вектор развития. Определенная часть общества считает, что путь по-прежнему вместе с Россией, а в самой России разворачиваются свои дискуссии о том, что делать дальше ― как определиться по отношению к Европе, к Америке и к самим себе", ― говорит Мигранян.

Раньше казалось, что интеграция России и Беларуси очень легко достижима, рассуждает эксперт, "мы думали, что если не завтра, то послезавтра у нас будет единый рубль, единое государство, пойдет возрождение, начало нового интеграционного процесса и создание новой великой державы на новых основах, но увы, этого не произошло, хотя не потому, что в Москве этого не хотели. Но и в Москве были и силы, которые были против этого ― олигархи и очень радикальные либералы-западники боялись Лукашенко и лукашенковской Беларуси, считая, что внутренние российские авторитарные тенденции будут усиливаться с приходом Лукашенко в российское политическое пространство", отмечает Мигранян.

Сегодня, для того, чтобы России и Беларуси выдвинуть нечто против Запада, отсутствуют два важных момента, говорит политический эксперт. Во-первых, отсутствует возможность для двух стран выработать единую позицию о том, как мы видим мир и каково наше место в этом мире, во-вторых, если раньше ощущалось некоторое отставание от западных стран, то сейчас происходит крушение западной модели, Запад переживает глубочайший кризис, то есть не с кем там быть в диалоге и нет модели, которую мы могли бы взять и перенять, резюмирует Мигранян.

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