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Какие курсы доллара и евро установили обменники 17 февраля
Источник материала: Tut.by
Курс доллара 17 февраля на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 17 февраля
На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,4% — до 2,5903 рубля, евро снизился на 0,08% — до 3,1284 рубля, а российский рубль подешевел на 0,2% — до 3,5136 рубля за 100 российских рублей. Данные на 11.22.
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,593 (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 2,589 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,18 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке, Абсолютбанке, Белорусском народном банке- 3,133 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,127 рубля.
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