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У звездной пары из «Игры престолов» родился ребенок

17.02.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский актер Кит Харрингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщает Page Six.


Фото: Reuters

Издание отмечает, что пара была замечена на прогулке по улицам Лондона с новорожденным малышом. Пол и имя ребенка, а также дата рождения пока не раскрываются.

Пара познакомилась на съемках культового сериала «Игра престолов», где Кит выступил в роли Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету их персонажи также были влюбленными. Спустя шесть лет, в 2018 году, пара сыграла свадьбу.

 
 
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Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями.
 
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