У звездной пары из «Игры престолов» родился ребенок

Источник материала: Tut.by

Британский актер Кит Харрингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщает Page Six.



Фото: Reuters

Издание отмечает, что пара была замечена на прогулке по улицам Лондона с новорожденным малышом. Пол и имя ребенка, а также дата рождения пока не раскрываются.

Пара познакомилась на съемках культового сериала «Игра престолов», где Кит выступил в роли Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету их персонажи также были влюбленными. Спустя шесть лет, в 2018 году, пара сыграла свадьбу.