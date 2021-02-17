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У звездной пары из «Игры престолов» родился ребенок
Источник материала: Tut.by
Британский актер Кит Харрингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом
Издание отмечает, что пара была замечена на прогулке по улицам Лондона с новорожденным малышом. Пол и имя ребенка, а также дата рождения пока не раскрываются.
Пара познакомилась на съемках культового сериала «Игра престолов», где Кит выступил в роли Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету их персонажи также были влюбленными. Спустя шесть лет, в 2018 году, пара сыграла свадьбу.
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Кит Харрингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями.
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