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В Лельчицком районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

17.02.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 16 февраля, около 20.35, в Лельчицком районе, сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 55-летняя водитель Volkswagen Passat ехала по трассе Н4505 Буйновичи — Синицкое Поле. На 2-м километре дороги она совершила наезд на 49-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В ГАИ отметили, что у него имелись признаки алкогольного опьянения, а световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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В ГАИ отметили, что у пешехода имелись признаки алкогольного опьянения, а световозвращающими элементами он обозначен не был.
 
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