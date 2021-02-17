В Лельчицком районе Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла 16 февраля, около 20.35, в Лельчицком районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 55-летняя водитель Volkswagen Passat ехала по трассе Н4505 Буйновичи — Синицкое Поле. На 2-м километре дороги она совершила наезд на 49-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. В ГАИ отметили, что у него имелись признаки алкогольного опьянения, а световозвращающими элементами он обозначен не был.