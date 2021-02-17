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Новый Mitsubishi Outlander представили официально. Цена в США - от 25 800 долларов

17.02.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предыдущее поколение продержалось на конвейере 9 лет, пройдя несколько плановых модернизаций. И вот компания представила автомобиль нового поколения. Он построен уже в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Поэтому в целях экономии средств новое поколение кроссовера построили на доработанной платформе Nissan X-Trail.


Официально представили автомобиль в спецификации для американского рынка. Кроссовер стал крупнее предшественника, но точные размеры производитель пока не называет. В дизайне сохранились фирменные черты стилистики Dynamic Shield. Основные фары расположены по краям бампера, а узкие горизонтальные полоски вверху — это секции ходовых огней и поворотников. Для автомобиля доступны колеса до 20 дюймов.



Под капотом пока только один мотор — «ниссановский» агрегат объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. Он стыкуется с вариатором Jatco с восемью фиксированными «передачами». Полноприводная трансмиссия получила фирменное название S-AWC (Super All-Wheel Control). Но технически полный привод ничем не отличается от соплатформенного Nissan — задняя ось подключается при помощи многодисковой муфты с возможностью ее блокировки. Но настройки электроники здесь свои — при помощи тормозной системы можно распределять момент на колесах.


Дизайн интерьера оригинальный, хотя определенная доля унификации с Nissan все же заметна. Тем не менее качество отделки по сравнению с предшественником улучшилось. Дорогие версии могут похвастаться виртуальной панелью приборов и проектором показаний на лобовое стекло.


Кроме стандартной версии будет доступно семиместное исполнение с двумя дополнительными креслами в багажнике. Версия на семь мест была и в предыдущем поколении.

Интересное решение для безопасности — центральная надувная подушка между передними сиденьями. Она предотвращает соударение водителя и пассажира при аварии. Всего же в салоне может быть до 11 подушек.

Новый Outlander также оснастят продвинутым адаптивным круиз-контролем с функцией удержания полосы движения.

В США автомобиль будет стоить от 25 800 долларов.

 
 
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Состоялась мировая премьера нового поколения кроссовера Mitsubishi Outlander. Он построен на одной платформе с Nissan X-Trail.
 
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