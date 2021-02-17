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Умер создатель дефибриллятора Бернард Лаун

17.02.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Умер американский врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун. Об этом сообщает New York Times.


Источник: Lown Institute

Внучка Бернарда Ариэль Лаун Левитон подтвердила эту новость и рассказала, что врач заболел пневмонией, у него начались осложнения, которые привели к застойной сердечной недостаточности.

Бернард Лаун родился в 1921 году в еврейской семье в Литве. Он эмигрировал вместе с родственниками в США в 1935-м. В 1962 году Лаун, ставший к тому моменту кардиологом, разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. В то время считалось, что это нарушение ответственно за 40% из полумиллиона смертельных сердечных приступов в Соединенных Штатах каждый год. Его прибор, названный дефибриллятором, смог восстановить нормальное сердцебиение, подав точно рассчитанный импульс постоянного тока.

Лаун также сделал возможным проведение операций на открытом сердце. За это он получил Нобелевскую премию мира в 1985 году.

 
Теги: Новости
 
 
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Он изобрел первый эффективный дефибриллятор в 1962 году.
 
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