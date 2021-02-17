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Фотофакт. Конвой доставил в суд Виктора Бабарико
Источник материала: Навiны
Появились первые кадры из суда, куда доставили экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.
Сегодня в здании суда Московского района столицы начался
Дело «Белгазпромбанка» возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность главы правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.
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Появились первые кадры из суда, куда доставили экс-претендента в президенты Виктора Бабарико.
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