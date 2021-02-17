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Вокруг Clubhouse засуетились мошенники: продают инвайты задорого, но не присылают их
Источник материала: Onliner
Популярность закрытой и «эксклюзивной» социальной сети Clubhouse, попасть в которую пока могут только «избранные» и по приглашениям, привела к росту мошенничества вокруг нее. На торговых площадках появляются объявления о продаже инвайтов по цене от $1,5 до $140, однако продавцы не гарантируют отправку.
Как
В «Юле» подтверждают бурный рост поисковых запросов, связанных с Clubhouse, но жалоб на мошенничество пока не фиксируют, а «Авито» намерена запретить продажу инвайтов в соцсеть с сегодняшнего дня.
В России уже поступили предложения контролировать приложение, поскольку новая соцсеть должна наряду с другими площадками исполнять российские законы и не допускать распространения экстремистского контента.
Эксперты также указывают на то, что Clubhouse может использоваться для тайного сбора информации и вести сбор образцов речи для ее возможной подделки.
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