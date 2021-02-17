Вокруг Clubhouse засуетились мошенники: продают инвайты задорого, но не присылают их

Источник материала: Onliner

Популярность закрытой и «эксклюзивной» социальной сети Clubhouse, попасть в которую пока могут только «избранные» и по приглашениям, привела к росту мошенничества вокруг нее. На торговых площадках появляются объявления о продаже инвайтов по цене от $1,5 до $140, однако продавцы не гарантируют отправку.

Как пишет «Коммерсант», на площадках «Авито» и «Юле» можно найти немало предложений о продаже приглашений в Clubhouse, которые могут быть фальшивыми. А в магазине приложений Google то и дело появляются поддельные версии программы — соцсеть доступна только для пользователей iOS, хотя разработчиками являются выходцы из Google.

В «Юле» подтверждают бурный рост поисковых запросов, связанных с Clubhouse, но жалоб на мошенничество пока не фиксируют, а «Авито» намерена запретить продажу инвайтов в соцсеть с сегодняшнего дня.

В России уже поступили предложения контролировать приложение, поскольку новая соцсеть должна наряду с другими площадками исполнять российские законы и не допускать распространения экстремистского контента.

Эксперты также указывают на то, что Clubhouse может использоваться для тайного сбора информации и вести сбор образцов речи для ее возможной подделки.

Читайте также: