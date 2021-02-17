Для тех, у кого есть айфон: рассказываем, на кого подписаться в Clubhouse

Источник материала: Tut.by

Clubhouse — мобильное приложение, о котором сейчас все говорят. Оно позиционируется как некий закрытый клуб — только для владельцев айфонов (приложение доступно лишь в AppStore), а вход — по приглашению или «инвайту». Но если вы один из тех счастливчиков, кто завел там аккаунт, рассказываем, на кого стоит обратить внимание в этой соцсети. Здесь нам помогла Алиса Баринова — PR Lead в ИТ-компании Gismart и модератор одной из «комнат» в Clubhouse.



Фото: Dmitry Mashkin / Unsplash

Почему стоит завести профиль в Clubhouse?

— Clubhouse — отличная возможность для нетворкинга, построения личного бренда и общения с практически недосягаемыми в реальной жизни людьми (это основатели корпораций и громких стартапов, общественные деятели, артисты, блогеры, политики). По крайней мере, сейчас, пока аудитория приложения не такая большая. Для общего понимания — в самый известный в приложении русскоязычный клуб The Dacha сейчас входит чуть менее 40 тысяч человек, — рассказывает Алиса. — Что касается возможностей для бизнеса, они тоже есть. Несмотря на отсутствие (пока что) возможностей для рекламы, прямо сейчас бренды начинают выстраивать вокруг себя дискуссии. Первым стал «Тинькофф банк», который буквально два дня назад собрал в «комнате» максимальное количество участников — 5 тысяч человек. Конечно, аудитория пришла послушать основателя, Олега Тинькова, который не давал интервью около двух лет, а всего за час стрима не только собрал более 10 тысяч подписчиков, но и прорекламировал свою компанию.

Кроме этого, сейчас в Clubhouse начинает зарождаться другой тренд — co-opetition. Это гибрид «cooperation» + «competition», который обозначает явление, когда конкурирующие между собой компании объединяются, преследуя общую цель. Сейчас в тематических «комнатах» собираются представители разных компаний, обсуждают их индустрию и насущные вопросы. Для компаний такой формат станет одним из способов продвижения своей экспертности и, соответственно, своего бренда. А для рекрутеров — новым инструментом хантинга. Пока идет беседа можно исследовать профили всех заинтересованных в теме участников «комнаты».

Какие инициативы белорусов есть в этой соцсети?

По словам Алисы, что пока белорусы только начинают приходить в Clubhouse, но уже начали объединяться по интересам. Вот три самые активные на данный момент инициативы.

The ХАТА Club — белорусское Clubhouse коммьюнити, модераторы которого постоянно проводят дискуссии с возможностью общения с CEO громких стартапов, топами корпораций, маркетологами и пиарщиками международных брендов, селебрити и их менеджерами. Кроме этого, коммьюнити ежедневно проводит виртуальные экскурсии по приложению для новичков. За анонсами можно сделать в telegram-канале @thehata или подписавшись на @alisa_msq в Clubhouse.

— белорусское Clubhouse коммьюнити, модераторы которого постоянно проводят дискуссии с возможностью общения с CEO громких стартапов, топами корпораций, маркетологами и пиарщиками международных брендов, селебрити и их менеджерами. Кроме этого, коммьюнити ежедневно проводит виртуальные экскурсии по приложению для новичков. За анонсами можно сделать в telegram-канале @thehata или подписавшись на @alisa_msq в Clubhouse. BelarusiaXata — объединение белорусов со всего мира по различным тематикам, от IT-бизнеса до изучения белорусского языка. Лидер коммьюнити — Виталий Самсонов , белорус, проживающий в Филадельфии, и развивающий свой стартап в medtech-сфере. Найти Виталия в приложении можно по нику @vitaly.by

— объединение белорусов со всего мира по различным тематикам, от IT-бизнеса до изучения белорусского языка. Лидер коммьюнити — , белорус, проживающий в Филадельфии, и развивающий свой стартап в medtech-сфере. Найти Виталия в приложении можно по нику @vitaly.by Группа Belarusian Clubhouse в Facebook от Игоря Маханька (@mahaniok), IT-бизнесмена белорусского происхождения из Нью-Йорка. В группе создатель анонсирует «комнаты» с дискуссиями, в основном, на тему IT-бизнеса и спорта, где он сам выступает как в роли спикера, так и интервьюера.

Также полезная для белорусов группа — это «Беларусы и их друзья», которую ежедневно проводит Алиса (@alisa_msq) и Виталий (vitaly.by). Это похоже на формат спид-дейтинга — каждый участник «комнаты» коротко представляется, рассказывает о том, что может дать другим участникам и что хотел бы получить сам. Таким образом, успешно удается соединить белорусов по интересам.

Кроме того, стоит отметить местного «активиста» Антона Куличкина (@venturebro) — бизнес-ангела, члена совета экспертов Ассоциации «Технологии Распределенных Реестров», ментора. Пока у него больше всего подписчиков — 1,9 тысячи.

Алиса признается, что больше всего ей нравится интервьюировать спикеров и модерировать группы для нетворкинга.

— Общение с белорусами — это вообще как отдельный вид удовольствия. В Clubhouse пришла очень интеллигентная, образованная и достаточно взрослая аудитория. По моим наблюдениям — это люди от 22 до 45 лет. Большая часть — тридцатилетние. Среди индустрий превалирует IT и креативная сферы. Помимо запланированных дискуссий, как, например, с белорусским фудхантером Koko.by и фаундером PandaDoc Микитой Микадо, которые я модерировала, менее чем за неделю, мне удалось незапланированно пообщаться с Сергеем Минаевым, редактором Esquire, блогером Ильей Варламовым, несколькими инвесторами и IT-предпринимателями из силиконовой долины и еще с примерно десятком интересных мне персон по разным тематикам. Был и забавный случай. Вчера в «комнату», где мы обсуждали новость о бане Владимира Соловьева в Clubhouse, зашел сам Соловьев. Он обозначил свою точку зрения по вопросу и удалился из дискуссии.

Напомним, что сейчас в Clubhouse уже можно встретить известных белорусов, например, IT-предпринимателей Виктора Прокопеню и Микиту Микадо или же фудблогера Павла Крамара, более известного как Кокобай. И даже Светлана Тихановская планирует провести там встречу.