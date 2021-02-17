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Нацбанк Беларуси не смог в объявленный срок принять решение по ставке рефинансирования

17.02.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси не знает, как быть со ставкой рефинансирования, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Сегодня в 12-00 Нацбанк должен был объявить сове решение по ставке, принятое в том числе и с учетом прошедшего недавно всенародного хурала. Однако…

«В настоящее время продолжается заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по вопросам денежно-кредитной политики. В связи с этим пресс-релиз по итогам заседания будет опубликован на сайте Национального банка позже запланированного срока», - сообщила пресс-служба.

 
 
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Нацбанк Беларуси не знает, как быть со ставкой рефинансирования, следует из сообщения пресс-службы регулятора.
 
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