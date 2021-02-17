|
«Только вместе восстановим, сохраним, сбережем»: как минчане отстаивают свой флаг
Источник материала: Хартия'97
«Только вместе восстановим, сохраним, сбережем»: как минчане отстаивают свой флаг
Жители Лебяжьего вернули национальную символику и записали трогательное видео.
Жители Лебяжьего восстановили национальный флаг, который разорвали каратели, и записали трогательный ролик.
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Лебяжьего вернули национальную символику и записали трогательное видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)