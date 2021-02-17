Источник материала: Хартия'97

США объединяют союзников по НАТО, чтобы усилить сдерживание Кремля 1 17.02.2021, 12:01

Глава Пентагона начал масштабное мероприятие в рамках Альянса.

Министр обороны США Ллойд Остин в среду впервые после прихода в администрацию Джо Байдена встретится с членами самого мощного военного альянса в мире. На двухдневном совещании министры 30 стран НАТО обсудят целый ряд проблем, стоящих перед блоком. В первую очередь угрозы стороны России и Китая, сообщает «Голос Америки» .

Виртуальное совещание проходит вскоре после призыва президента Джо Байдена встать «плечом к плечу» с ближайшими союзниками Америки и позволит больше узнать о внешнеполитической повестке нового американского лидера.

«Америка не может позволить себе дальнейшее отсутствие на мировой арене», – заявил Байден, выступая в Госдепартаменте.

Послание Байдена резко контрастировало с политикой «Америка прежде всего», которую проводил его предшественник, и которая иногда, как казалось, раздражала членов НАТО.

«Я думаю, что альянс силен и един, и все знают, что США играют в НАТО очень важную роль», – заявила телеканалу CNBC бывшая представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

По ее словам, многие вопросы, касающиеся Китая, которые пытается решить администрация Байдена, также относятся к общим интересам альянса НАТО.

«В последние два года мы действительно уделяли Китаю гораздо больше внимания, – сказала Хатчисон. – Китай действительно оказался в поле зрения радаров НАТО».

Байден также заявил, что США изменят подход в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению ее граждан», – сказал Байден ранее в этом месяце.

«Наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с другими нашими единомышленниками», – добавил он.

В настоящее время Белый дом изучает другие действия России, включая хакерскую атаку на компанию SolarWinds, сообщения о российских выплатах за убийства американских солдат и потенциальное вмешательство в ход выборов.

«В политике НАТО в отношении России никогда не было передышки, – заявила Хатчисон CNBC, отвечая на вопрос о подходе альянса. – Я не думаю, что курс изменится, поскольку, как я считаю, мы проявляли жесткость в отношении России».

Хатчисон отметила, что вскоре после отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального НАТО осудило действия Москвы.

«Наши союзники единогласно проголосовали за осуждение России в ситуации с Навальным, когда стало ясно, что Россия его отравила», – сказала Хатчисон.

Высокопоставленный сотрудник министерства обороны в беседе с журналистами накануне совещания заявил, что совершенно очевидно, что Россия представляет угрозу всем членам НАТО, включая США.

«Россия подтачивает транспарентность и предсказуемость, – заявил чиновник, выступая на условиях анонимности. – Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают подконтрольные им группировки и сеют хаос и сомнения, подрывая международный порядок, основанный на правилах».

Чиновник отметил, что США будут работать с Россией, чтобы продвигать свои интересы, одновременно привлекая ее к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия. «Мы хотим обсудить это с нашими союзниками на этой неделе», – сказал чиновник.

В декабре 2020 года стало известно, что правительственные структуры США и американские компании подверглись длительной и комплексной атаке хакеров, которых связывают с российскими спецслужбами. В частности, известно, что они проводили операцию с марта с использованием уязвимостей в программном обеспечении SolarWinds. От взлома пострадали Минфин США, Госдепартамент, Пентагон, Министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности США, другие ведомства, а также большое количество американских компаний.

21 декабря глава аппарата избранного президента США Джо Байдена Рон Клайн заявил, что команда избранного президента Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую причастность, когда он вступит в должность. Речь может идти о финансовых санкциях и кибератаках на российскую инфраструктуру.

3 января Командующий кибервойсками США Пол Накасоне сообщил, что масштабная хакерская атака, о которой стало известно в середине декабря, могла затронуть 250 сетей, что значительно больше, чем было известно первоначально. При атаке были использованы серверы в США. В ходе расследования также выяснилось, что датчики раннего оповещения о взломах, которые Киберкомандование и Агентство национальной безопасности разместили в сетях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .