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В Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь»
Источник материала: Хартия'97
В Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь»
Видеофакт.
Как сообщает бывший политзаключенный, активист Андрей Ким, в Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь».
Лукашисты окружили здание, спилили двери и вошли в храм.
«Новая жизнь» — крупнейшая полноевангельская церковь Беларуси. С августа она осуждает беззаконие и насилие, а также призывает власти к покаянию.
Церковь приобрела известность в 2006 году, когда ее прихожане объявили голодовку в знак протеста против попытки властей отобрать здание храма.
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