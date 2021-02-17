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В Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь»

17.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь»

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  • 17.02.2021, 11:55
  • 1,030
В Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь»

Видеофакт.

Как сообщает бывший политзаключенный, активист Андрей Ким, в Минске силовики ворвались в протестантскую церковь «Новая жизнь».

Лукашисты окружили здание, спилили двери и вошли в храм.

«Новая жизнь» — крупнейшая полноевангельская церковь Беларуси. С августа она осуждает беззаконие и насилие, а также призывает власти к покаянию.

Церковь приобрела известность в 2006 году, когда ее прихожане объявили голодовку в знак протеста против попытки властей отобрать здание храма.

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Теги: Минск
 
 
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