|
Андрей Суздальцев: Периодически около Лукашенко вспыхивает дискуссия об эвакуации
Источник материала: Хартия'97
Андрей Суздальцев: Периодически около Лукашенко вспыхивает дискуссия об эвакуации
Окружение узурпатора также ведет частные разговоры с иностранными дипломатами о возможности отстранения его от власти.
О шатком положении белорусского диктатора написал в своем
— Вынужден информировать, что появившиеся в некоторых телеграмм-каналах сообщения, что семья Лукашенко ведет переговоры с Западом о гарантиях безопасности («запасной аэродром») не соответствует действительно. Никаких переговоров в формальном варианте ни с какой страной Запада, включая Австрию, не ведутся.
Выезд в Россию тоже не рассматривается, но периодически около Лукашенко вспыхивает дискуссия об эвакуации, что, учитывая ситуацию в белорусском обществе, вполне естественно.
В тоже время периодически случаются частные разговоры представителей ближайшего окружения Лукашенко и Макея с представителями дипломатического корпуса в Минске и отдельными, чаще маргинальными, представителями западного политического мира о вариантах разрешения белорусского политического кризиса путем удаления с президентского поста Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окружение узурпатора также ведет частные разговоры с иностранными дипломатами о возможности отстранения его от власти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)