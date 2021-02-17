Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Периодически около Лукашенко вспыхивает дискуссия об эвакуации 7 17.02.2021, 11:55

1,155

Андрей Суздальцев

Окружение узурпатора также ведет частные разговоры с иностранными дипломатами о возможности отстранения его от власти.

О шатком положении белорусского диктатора написал в своем телеграм-канале известный российский политолог Андрей Суздальцев:

— Вынужден информировать, что появившиеся в некоторых телеграмм-каналах сообщения, что семья Лукашенко ведет переговоры с Западом о гарантиях безопасности («запасной аэродром») не соответствует действительно. Никаких переговоров в формальном варианте ни с какой страной Запада, включая Австрию, не ведутся.

Выезд в Россию тоже не рассматривается, но периодически около Лукашенко вспыхивает дискуссия об эвакуации, что, учитывая ситуацию в белорусском обществе, вполне естественно.

В тоже время периодически случаются частные разговоры представителей ближайшего окружения Лукашенко и Макея с представителями дипломатического корпуса в Минске и отдельными, чаще маргинальными, представителями западного политического мира о вариантах разрешения белорусского политического кризиса путем удаления с президентского поста Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .