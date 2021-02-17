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«Свободу Бабарико!»: белорусы «осадили» здание суда

17.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Свободу Бабарико!»: белорусы «осадили» здание суда

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  • 17.02.2021, 11:40
  • 1,805
«Свободу Бабарико!»: белорусы «осадили» здание суда
Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Политика пришло поддержать огромное количество людей.

Сегодня в Минске начался незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.

Огромное количество людей собралось возле здания суда, чтобы поддержать политика.

Белорусы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть на процесс.

Охрана запустила в зал суда только адвокатов и родственников политзаключенного. Людей это решение возмутило. «Мы хотим слышать заседание, это открытый суд! Народ собрался и хочет слышать!» — заявила на входе в суд одна из женщин. Люди начали скандировать «Запускай!», некоторые потребовали: «Свободу Бабарико!», сообщает «Белсат».

Накануне незаконного процесса Виктор Бабарико обратился к белорусам: «Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси».


Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: t.me/viktarbabarykaofficial
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Теги: Минск
 
 
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Политика пришло поддержать огромное количество людей.
 
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