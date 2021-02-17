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«Свободу Бабарико!»: белорусы «осадили» здание суда
Источник материала: Хартия'97
«Свободу Бабарико!»: белорусы «осадили» здание суда
Политика пришло поддержать огромное количество людей.
Сегодня в Минске начался незаконный суд над претендентом в президенты Беларуси, политзаключенным Виктором Бабарико. Дело рассматривает Верховный суд в здании суда Московского района Минска.
Огромное количество людей собралось возле здания суда, чтобы поддержать политика.
Белорусы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть на процесс.
Охрана запустила в зал суда только адвокатов и родственников политзаключенного. Людей это решение возмутило. «Мы хотим слышать заседание, это открытый суд! Народ собрался и хочет слышать!» — заявила на входе в суд одна из женщин. Люди начали скандировать «Запускай!», некоторые потребовали: «Свободу Бабарико!», сообщает
Накануне незаконного процесса
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Политика пришло поддержать огромное количество людей.
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