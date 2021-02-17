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Китайские соцсети требуют от России вернуть Сибирь

17.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Китайские соцсети требуют от России вернуть Сибирь

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  • 17.02.2021, 11:29
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Китайские соцсети требуют от России вернуть Сибирь

В национальном сознании жителей КНР все большее место занимает тема «утраченных территорий».

Российское руководство бьет все больше горшков со странами коллективного Запада, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совсем не скрывает этого, указывая на разрушение всех механизмов сотрудничества с ЕС. Более того, по его мнению, вся вина лежит на Брюсселе, который после оккупации российскими войсками украинского полуострова Крым, а также прямой поддержки сепаратистов на Донбассе, ввел против Москвы комплексные санкции. Заморожены не только политические контакты на всех уровнях, заблокированы 20 секторальных диалогов, но и остановлены многие бизнес отношения. Удивительного в этом нет ничего, ведь российское руководство не признает верховенство права и с презрением относится к суверенитету и территориальной целостности не только своих непосредственных соседей, но государств Западной Европы, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Сети российских спецслужб раскинуты, как во Франции с Германией и Испанией, так и в малоприметных странах европейского сообщества. Как результат имеем разрушительную деятельность на территории ЕС популистских и ультраправых партий, на содержании Кремля, осуществление диверсий и террористических актов, вторжение хакеров и армий троллей в социальных сетях. Главная цель постоянных ударов по Европе состоит в признании имперских амбиций России и легализации ее территориальных захватов.

Но будет ошибочно полагать, что рядовые россияне много обретают от подобной политики экспансии. Ведь разрыв, в том числе с Европой после захвата Крыма, отбросил уровень доходов обычных граждан РФ на десять лет назад. За 7 лет после «Крымнаша» даже по очень прилизанным данным Росстата люди обеднели на 11%.

И это только верхушка айсберга проблем. Стремление Москвы перекроить карту мира под себя вызывает не поддельный интерес у Китая. Местный красный диктатор Си Цзиньпин ведет неусыпную борьбу за счастье своей полуторамиллиардной нации. Еще в трудах великого Конфуция – «учителя десяти тысяч поколений» можно прочесть о надежде китайцев на «сяокан» - малое благополучие, т.е. жизнь без голода и нужды. И аккурат в 2021 году КПК к своему столетию рапортует: с 2010 года ВВП Китая удвоился, и «средне зажиточное общество» стало реальностью.

Теперь перед жителями КНР возникают новые задачи. Поднявшиеся с колен китайцы теперь живут идеей восстановления величия Поднебесной, и в национальном сознании возникает тема «утраченных территорий». Как бы это ни было парадоксально, но Пекин в душе радуется российскому вторжению в Крым, и в китайских социальных сетях активно обсуждается вопрос возвращения сибирских земель. В Weibo китайцы пишут, что путинская Россия добровольно вернет им полтора миллиона квадратных километров территорий, отторгнутых злым царизмом по неравноправным договорам ХІХ века. Местная цензура не блокирует посты с таким содержанием, ведь данная трактовка территориальной темы вполне отвечает содержанию китайских школьных учебников.

Царская Россия из всех восьми захватчиков китайских земель вела себя наиболее жестко по отношению к Китаю, и российский империализм, нашедший свое продолжение даже после большевистского переворота 1917 года нанес много страданий китайцам.

Российские специалисты по Китаю уже бьют тревогу и призывают ФСБ обратить внимание на китайские соцсети, где буквально открытым текстом звучат призывы деоккупации Сибири от российских захватчиков. В 2020 году посольство РФ в Китае даже правило контент своего сайта, и было вынуждено, по давлением МИД КНР, убрать отсылку к дословному переводу названия Владивостока – «править Востоком». Да и вообще это не Владивосток, а Хайшеньвэнь, и пора городу вернуть исконное название. Китайцы четко указали россиянам их место, при случае напомнив, что рукоплещут созданному ними прецеденту территориальных захватов в Европе, ведь є то беззаконие порождает для них не виданные возможности восстановления исторической справедливости и возврат «Ксиболии», пока еще известной, как «Сибирь».


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В национальном сознании жителей КНР все большее место занимает тема «утраченных территорий».
 
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