Масштабный спуск лавины в Приэльбрусье попал на видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Спецслужбы нарочно "вызвали" спуск лавины в Приэльбрусье. Такие меры пришлось предпринять в связи с обильными снегопадами, которые могут спровоцировать сход лавин, а также аварии на объектах жизнеобеспечения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

МЧС предупреждают о высоком риске опасности схода лавин в горах республики, которые находятся на отметке выше двух тысяч метров.

В связи с этим местные власти рекомендовали закрыть горнолыжные трассы Чегет и Эльбрус, запретить передвижение по тропам Азау-Терскол и Чегет-Нарзаны, а также приостановить заселение в некоторые туристические комплексы. В районе действует режим "повышенной готовности".

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