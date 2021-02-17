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Масштабный спуск лавины в Приэльбрусье попал на видео

17.02.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Спецслужбы нарочно "вызвали" спуск лавины в Приэльбрусье. Такие меры пришлось предпринять в связи с обильными снегопадами, которые могут спровоцировать сход лавин, а также аварии на объектах жизнеобеспечения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

МЧС предупреждают о высоком риске опасности схода лавин в горах республики, которые находятся на отметке выше двух тысяч метров.

В связи с этим местные власти рекомендовали закрыть горнолыжные трассы Чегет и Эльбрус, запретить передвижение по тропам Азау-Терскол и Чегет-Нарзаны, а также приостановить заселение в некоторые туристические комплексы. В районе действует режим "повышенной готовности".

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Очевидцы запечатлели спуск лавины с горы Эльбрус, который искусственно вызвали спецслужбы. Смотрите на видео впечатляющие кадры.
 
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