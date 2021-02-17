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Послы США, стран ЕС и Швейцарии призвали Минск прекратить преследование гражданского общества: «Это неприемлемо»
17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Власти Беларуси преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов.
Об этом говорится в совместном заявлении Представительства ЕС от имени стран ЕС, представленных в Минске, и посольств США, Великобритании и Швейцарии, сообщает
«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться», — говорится в обращении.
Дипломаты напомнили, что накануне
Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении».
Послы отметили, что продолжат координировать меры в отношении ситуации с правами человека в Беларуси: «Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси».
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Послы США, стран ЕС и Швейцарии призвали Минск прекратить преследование гражданского общества: «Это неприемлемо»
Власти Беларуси преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов.
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