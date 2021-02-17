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Прокурор запросила для журналисток Андреевой и Чульцовой по два года лишения свободы

17.02.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На судебном заседании 17 февраля прокурор Алина Касьянчик запросила для журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой наказание в виде двух лет лишения свободы для каждой, а также конфисковать всю технику в доход государства. Об этом сообщает телеграм-канал «Белсата».

Прокурор запросила для журналисток Андреевой и Чульцовой по два года лишения свободы

17 февраля в суде просмотрели вещи, с которыми задержали журналисток: штатив, телефоны, камеру, жилеты с надписью «Пресса», большой бело-красно-белый флаг. Были зачитаны результаты лингвистического анализа стрима, в котором отмечается, что в видео отсутствуют «признаки организации действий» и «обращения к участникам».

Во время прений сторон прокурор заявила, что журналистки выходили на проезжую часть дороги и брали там комментарий — это вызвало остановку транспорта и массовый выход на проезжую часть дороги, а значит, и организацию массовых беспорядков. «Из корыстных побуждений в жилете «Пресса» и с помощью телефонов они совершили данное преступление», — сказала она.

Суд над Андреевой и Чульцовой начался 9 февраля. В первый день, несмотря на предварительную аккредитацию, на заседание смогли попасть лишь несколько представителей негосударственных белорусских медиа, а также сотрудники государственных и российских СМИ, близкие родственники, представители дипмиссий. На второе заседание 16 февраля пустили только родственников, дипломатов и сотрудников государственных телеканалов СТВ и ОНТ.

Дело рассматривает судья Наталья Бугук.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на символической «площади Перемен»в Минске (двор на улице Червякова). Обеим предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется в вину нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11.562 рубля 14 копеек — якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта.

Обвиняемые вины не признают. Правозащитники признали журналисток политзаключенными.

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Теги: Минск
 
 
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На судебном заседании 17 февраля прокурор Алина Касьянчик запросила для журналисток телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой наказание в виде...
 
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