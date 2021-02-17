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В Беларусь возвращаются сибирские морозы — объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь ближайшей ночью.
Как сообщает Белгидромет, в ночные и утренние часы 18 февраля местами по стране столбик термометра понизится до -25..-26°С.
На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.
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Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь ближайшей ночью.
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