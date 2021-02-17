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В Беларусь возвращаются сибирские морозы — объявлен желтый уровень опасности

17.02.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь ближайшей ночью.

В Беларусь возвращаются сибирские морозы — объявлен желтый уровень опасности

Как сообщает Белгидромет, в ночные и утренние часы 18 февраля местами по стране столбик термометра понизится до -25..-26°С.

На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности.

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Синоптики предупредили о неблагоприятном погодном явлении, которое ожидает Беларусь ближайшей ночью.
 
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