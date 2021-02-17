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Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

17.02.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Большая очередь образовалась сегодня у входа в здание суда Московского района Минска, где начинается рассмотрение дела Виктора Бабарико.

Однако в здание суда пропустили далеко не всех, хотя заявлялось, что процесс будет открытым.

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

В зал суда сумели попасть некоторые родственники и коллеги обвиняемых, но большинство желающих наблюдать за процессом остались на улице.

Ранее в аккредитации на процесс было отказано негосударственным СМИ. При этом в зале суда сейчас работают представители государственных телеканалов и агентства БЕЛТА.

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико

 

 

Фото Вадима Замировского

 
Теги: Минск
 
 
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Большая очередь образовалась сегодня у входа в здание суда Московского района Минска, где начинается рассмотрение дела Виктора Бабарико.
 
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