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Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико
Источник материала: Навiны
Большая очередь образовалась сегодня у входа в здание суда Московского района Минска, где начинается
Однако в здание суда пропустили далеко не всех, хотя заявлялось, что процесс будет открытым.
В зал суда сумели попасть некоторые родственники и коллеги обвиняемых, но большинство желающих наблюдать за процессом остались на улице.
Ранее в аккредитации на процесс было отказано негосударственным СМИ. При этом в зале суда сейчас работают представители государственных телеканалов и агентства БЕЛТА.
Фото Вадима Замировского
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Фотофакт. Перед судом Московского района выстроилась очередь желающих попасть на процесс над Бабарико
Большая очередь образовалась сегодня у входа в здание суда Московского района Минска, где начинается рассмотрение дела Виктора Бабарико.
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