Суд по делу Бабарико: правозащитники обратились в ООН в связи с ситуацией по аккредитации СМИ

Белорусские правозащитники обратились со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН в связи с ситуацией по аккредитации СМИ на суд по делу бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, а также топ-менеджеров банка.





Как сообщает spring97.org , правозащитники просят «дать оценку нарушению принципа гласности судебного разбирательства и дискриминационному подходу при аккредитации независимых СМИ, которых не допустили на слушания по уголовному делу Виктора Бабарико».

Процесс по делу «Белгазпромбанка» начинается 17 февраля и будет проходить в здании суда Московского района Минска. Журналистам негосударственных СМИ в аккредитации отказано, несмотря на то что суд объявлен открытым. Заявку БелаПАН на освещение процесса отклонили без объяснения причин, некоторым медиа отказали в аккредитации из-за «нехватки мест».

Правозащитники обратились к специальным докладчикам ООН по свободе выражения мнений и по правам человека в Беларуси, отмечая, что действия властей как нарушают принцип гласности судебного разбирательства, так и демонстративным образом дискриминируют независимые СМИ, которым отказано в аккредитации.

Юрист лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко отметил, что принцип публичности судебного разбирательства закреплен в п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Правозащитник подчеркнул, что гласность и открытость суда — это важная составляющая стандарта справедливого судебного разбирательства. Лойко также отметил, что, когда на заседание не допускаются независимые СМИ, общество лишается канала получения общественно значимой информации о ходе судебного разбирательства. Решение властей проводить слушания уголовного дела подобным образом лишает процедуру отправления правосудия всякого доверия, что ставит под сомнение объективность выводов суда по результатам рассмотрения уголовного дела, считает юрист.

Ранее правозащитники уже обращались в ООН в связи с нарушениями стандартов справедливого судебного разбирательства в отношении политзаключенного Виктора Бабарико. В частности, указывали на нарушение его права на защиту с момента задержания, нарушение права на конфиденциальное общение с адвокатами на этапе ознакомления с материалами уголовного дела перед передачей в суд. Кроме того, правозащитники обращали внимание на то, что дело Бабарико в первой инстанции рассматривает Верховный суд, что делает невозможным обжалование приговора в порядке апелляции.

Дело «Белгазпромбанка» возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность главы правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.