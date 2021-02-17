|
Суд по делу Бабарико: правозащитники обратились в ООН в связи с ситуацией по аккредитации СМИ
Источник материала: Навiны
Белорусские правозащитники обратились со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН в связи с ситуацией по аккредитации СМИ на
Как сообщает
Правозащитники обратились к специальным докладчикам ООН по свободе выражения мнений и по правам человека в Беларуси, отмечая, что действия властей как нарушают принцип гласности судебного разбирательства, так и демонстративным образом дискриминируют независимые СМИ, которым отказано в аккредитации.
Юрист лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко отметил, что принцип публичности судебного разбирательства закреплен в п. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Правозащитник подчеркнул, что гласность и открытость суда — это важная составляющая стандарта справедливого судебного разбирательства. Лойко также отметил, что, когда на заседание не допускаются независимые СМИ, общество лишается канала получения общественно значимой информации о ходе судебного разбирательства. Решение властей проводить слушания уголовного дела подобным образом лишает процедуру отправления правосудия всякого доверия, что ставит под сомнение объективность выводов суда по результатам рассмотрения уголовного дела, считает юрист.
Ранее правозащитники уже
Дело «Белгазпромбанка» возникло летом прошлого года, спустя месяц после того, как Бабарико объявил о своем участии в президентской кампании и покинул должность главы правления банка. 11 июня 2020 года в головном офисе «Белгазпромбанка» прошел обыск, в ходе которого было изъято около 4 млн долларов, ценные бумаги на 500 тыс. долларов, золото, облигации, а также полторы сотни картин из корпоративной коллекции «Белгазпромбанка» (она формировалась с 2011 года) стоимостью примерно 20 млн долларов. Большинство членов правления банка были задержаны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правозащитники обратились со срочным заявлением в Совет по правам человека ООН в связи с ситуацией по аккредитации СМИ на суд по
|
Свежие газеты
Архив (Разное)