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Восемь белорусов украли с карточек иностранцев 43 тысячи рублей. Тратили на еду, кино и товары для интима

17.02.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Восемь белорусов в период с октября 2017 по сентябрь 2019 года с помощью вредоносного программного обеспечения получили доступ к ряду интернет-ресурсов. В их распоряжении оказались данные к учетным записям и электронным ящикам иностранных граждан, при помощи которых получили сведения о реквизитах их банковских карт.

Какие именно сайты стали целью белорусов, не уточняется. Также не сообщается, каким именно образом был получен доступ к сторонним учетным записям.

Далее белорусы с помощью мобильных приложений и интернет-площадок тратили деньги на одежду, обувь, компьютерную технику, товары интимного назначения, такси, доставку еды, авиабилеты и кино.

За два года своей преступной деятельности путем несанкционированного доступа к карт-счетам было похищено более 43 тысяч рублей в более чем 1700 операциях, сообщается на сайте Следственного комитета. Следователями проведены обыски по местам жительства обвиняемых, наложен арест на имущество стоимостью более 17 тысяч рублей. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела сведения, предоставленные международными платежными системами Mastercard и Visa.

Обвиняемые являются жителями различных регионов страны, в том числе Минска, Минской и Гомельской областей, в возрасте от 21 до 24 лет. Ранее никто из них не привлекался к уголовной ответственности. Один обвиняемый нигде не работает и не учится, остальные работают по различным специальностям, в том числе сисадмином, водителем такси и слесарем.

Действия фигурантов в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием как хищение путем использования компьютерной техники, использование вредоносных программ и несанкционированный доступ к компьютерной информации. К одному из них применена мера пресечения в виде залога, к остальным — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Восемь белорусов в период с октября 2017 по сентябрь 2019 года с помощью вредоносного программного обеспечения получили доступ к ряду интернет-ресурсов. В их...
 
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