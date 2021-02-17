«Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало»: новое дело со старым знакомым (обновлено)

Источник материала: Onliner

В Минске возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего уроженца Витебской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса, следствие предполагает, что этот человек занимался мошенничеством в сфере аренды автомобилей. Оказывается, он уже не раз фигурировал в наших материалах.

«Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало»

Наш читатель уверен, что стал жертвой мошенника.

— Сдал машину в прокат, а в течение недели ее не стало. Ищут до сих пор. Автомобиль Skoda Octavia 2017 года, — написал он в чат-бот Onliner.





Он прислал фотографию паспорта человека, который взял у него в прокат авто.

— Этого человека уже держат под следствием. Нас 13 человек — тех, кто пострадал от его действий, — рассказал читатель.

Сегодня же сообщение о расследовании уголовного дела о мошеннических действиях в сфере аренды автомобилей опубликовал Следственный комитет.

Следственный комитет

— Согласно материалам уголовного дела, в период с октября 2020 года по январь 2021 года мужчина на различных интернет-площадках находил объявления о сдаче в аренду автомобилей. После этого связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Обвиняемый заключал договор аренды и получал автомобиль. При этом все действия он совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. В установленный договором срок транспортные средства он не возвращал, в связи с чем арендодатели обращались в правоохранительные органы.

— У следователей имеются данные, свидетельствующие о том, что обвиняемый сбывал арендованные автомобили без переоформления, в том числе и на территории Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела правоохранителями принимаются меры к установлению местонахождения транспортных средств, а также личностей покупателей, — отметили в СК.

В настоящий момент уже известно о 13 эпизодах противоправной деятельности.

— Совершая подобные действия, 54-летний уроженец Витебской области завладел денежными средствами на общую сумму не менее 100 тысяч белорусских рублей, — рассказала Екатерина Гарлинская.

У следствия имеются основания полагать, что подобных фактов может быть больше. В связи с этим СК обращается с просьбой к гражданам, пострадавшим от действий этого человека, сообщить об этом по телефонам: (8 017) 389-55-55 или +375 44 500-31-11.

Старый знакомый

Герои предыдущих материалов Onliner, увидев в новостях фото разыскиваемого мужчины (его зовут Игорь), обратили внимание - они столкнулись именно с ним. Например, минчанин Максим сдал Skoda в аренду, а машина оказалась в Москве. Теперь ему говорят, ищи авто в Казахстане. Максим обратил внимание: "В СК пишут, Игорь действовал с октября 2020 года, однако мой случай был зафиксирован в августе 2020. И я, насколько мне известно, был уже не первым".

Столкнувшиеся с Игорем люди так описывают его схему: «Он договаривался занять деньги у третьих лиц под залог арендной машины, и эти самые третьи лица соглашались на сделку, хотя прекрасно понимали ее незаконность — в техпаспорте в качестве собственника был указан не „должник“, а юрлицо. Позже с автомобилей снимали трекеры, а сами транспортные средства прятали в гаражах. Спустя какое-то время, вполне возможно, их вывезли бы в Россию для перепродажи. Другое предположение — деньги брали для ставок в казино, собираясь заработать на выигрыше».

Вот актуальное фото Игоря. На снимке он разбирается с прокатчиками, каким образом переданный ему автомобиль оказался в распоряжении третьего лица.





Все наши собеседники подчеркивают: вначале дело не возбуждали, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Сейчас же, когда только по официальным данным количество эпизодов перевалило за дюжину, объявили о розыске транспортных средств и покупателей.





В октябре Максим, арендодатель Skoda, рассказывал : «Мне сообщили, что уголовное дело все же возбудили. Однако Игоря этого отпустили на волю, под подписку о невыезде. Сказали, что так надо, продолжают собирать материалы».

Читайте также: