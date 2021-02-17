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Корейцы показали новый седан Kia K8

17.02.2021 12:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Только что рассекреченный седан Kia K8 демонстрирует нам не только развитие корпоративного стиля корейского бренда, но и является первым серийным Kia с новым логотипом.

Корейцы показали новый седан Kia K8

Машина пришла на смену второму поколению Kia K7, который на некоторых рынках (в США, например) продается как Cadenza. Пока рассекречена новая версия седана только для корейского рынка — там K8 поступит в продажу уже очень скоро. Позже модель станет глобальной и доедет до Канады и США. Европа и регион ТС под вопросом.

Корейцы показали новый седан Kia K8

У автомобиля очень необычный дизайн передней части с размашистой решеткой радиатора, состоящей из ярких ромбовидных ячеек. По обе стороны от решетки — LED-блоки поворотников, отделенные от основного блока оптики. Дизайнеры этого впечатляющего седана говорят, что вдохновлялись «яхтами, плывущими по спокойным водам».

Пока в распоряжении прессы оказалось только несколько фотографий экстерьера. Каким будет салон, пока неясно, как не раскрыт и список силовых агрегатов для K8.

Kia Cee'd I Рестайлинг, 2011 г.в., 316 000 км
золотой, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
22 187 р.
8600$ / 7086€
Kia Magentis I Рестайлинг, 2003 г.в., 400 000 км
серебристый, седан, бензин 2 л, механическая, передний привод
6966 р.
2700$ / 2225€
Kia Rio (QB) Qb, 2013 г.в., 132 000 км
голубой, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
16 382 р.
6350$ / 5232€
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Только что рассекреченный седан Kia K8 демонстрирует нам не только развитие корпоративного стиля корейского бренда, но и является первым серийным Kia с новым...
 
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