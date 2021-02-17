|
Корейцы показали новый седан Kia K8
Источник материала: Onliner
Только что рассекреченный седан Kia K8 демонстрирует нам не только развитие корпоративного стиля корейского бренда, но и является первым серийным Kia с новым логотипом.
Машина пришла на смену второму поколению Kia K7, который на некоторых рынках (в США, например) продается как Cadenza. Пока рассекречена новая версия седана только для корейского рынка — там K8 поступит в продажу уже очень скоро. Позже модель станет глобальной и доедет до Канады и США. Европа и регион ТС под вопросом.
У автомобиля очень необычный дизайн передней части с размашистой решеткой радиатора, состоящей из ярких ромбовидных ячеек. По обе стороны от решетки — LED-блоки поворотников, отделенные от основного блока оптики. Дизайнеры этого впечатляющего седана говорят, что вдохновлялись «яхтами, плывущими по спокойным водам».
Пока в распоряжении прессы оказалось только несколько фотографий экстерьера. Каким будет салон, пока неясно, как не раскрыт и список силовых агрегатов для K8.
золотой, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 2 л, механическая, передний привод
голубой, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только что рассекреченный седан Kia K8 демонстрирует нам не только развитие корпоративного стиля корейского бренда, но и является первым серийным Kia с новым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)