Корейцы показали новый седан Kia K8

Источник материала: Onliner

Только что рассекреченный седан Kia K8 демонстрирует нам не только развитие корпоративного стиля корейского бренда, но и является первым серийным Kia с новым логотипом.





Машина пришла на смену второму поколению Kia K7, который на некоторых рынках (в США, например) продается как Cadenza. Пока рассекречена новая версия седана только для корейского рынка — там K8 поступит в продажу уже очень скоро. Позже модель станет глобальной и доедет до Канады и США. Европа и регион ТС под вопросом.





У автомобиля очень необычный дизайн передней части с размашистой решеткой радиатора, состоящей из ярких ромбовидных ячеек. По обе стороны от решетки — LED-блоки поворотников, отделенные от основного блока оптики. Дизайнеры этого впечатляющего седана говорят, что вдохновлялись «яхтами, плывущими по спокойным водам».

Пока в распоряжении прессы оказалось только несколько фотографий экстерьера. Каким будет салон, пока неясно, как не раскрыт и список силовых агрегатов для K8.