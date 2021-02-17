«Вскрыли дверь, прихожан попросили уйти». Cиловики пришли выселять минскую церковь

Источник материала: Onliner

Сегодняшний день принес конфликт, которого не ждали. В протестантскую церковь «Новая жизнь», расположенную на улице Ковалева, 72, пожаловали силовики вместе с судебными исполнителями. История противостояния властей и церкви тянется с 2005 года: именно тогда город решил выселить «Новую жизнь» из занимаемого ею здания, построенного еще в 1990-х. Верующие, что логично, покидать территорию, которая по документам вроде как была выделена бессрочно, отказались и даже провели пост-голодовку. Ситуация привлекла внимание и вышла на международный уровень. Город на время отступился, но не забыл об участке в Сухарево, напоминая письмами и протоколами о необходимости съехать.





Давление на верующих, которые, по мнению городских властей, должны срочно и навсегда покинуть здание, усилилось в начале этого года. Судебные исполнители высылали письма, проводили беседы, но последователи общины были непреклонны: мол, лишили права на землю незаконно — о каком нецелевом использовании участка может идти речь?

Для чего же городу нужна эта земля? Согласно изменениям, которые были внесены в проект детального планирования Сухарево и одобрены в 2019 году, на месте церкви должна вырасти школа. Объект, безусловно, нужный, но как быть со зданием, которое построили на средства верующих двадцать лет назад?

Чтобы вопросов больше не оставалось, а решение суда было исполнено, к зданию сегодня подъехали судебные исполнители в сопровождении силовиков. Говорят, серьезность намерений была выражена в демонстрации режущего любые преграды инструмента.

По словам нашего корреспондента, возле церкви припарковано четыре автомобиля милиции и дежурит порядка 30 человек, в том числе силовики, но активных действий пока никто не предпринимает. В 12:02 один из членов общины сообщил Onliner, что судебные исполнители приступили к вскрытию двери.

Вскрывать специальным инструментом двери — дело нехитрое, поэтому слесарь справился за считаные секунды. После этого наступила активная фаза для действий милиции: один из людей в форме взял в руки микрофон и предложил верующим покинуть здание, предупредив, что те, кто откажется, поедут на сутки. Из здания стали выходить люди — навскидку 50—70 человек, которые пришли утром в церковь, чтобы помолиться о благополучном исходе дела. Какое-то время внутри здания находились только силовики, активистов из церкви не пускали. Позже нескольким членам общины предложили пройти внутрь, чтобы начать выносить оборудование. Остальных в здание по-прежнему не пускают: у двери дежурит милиционер.













— В начале 90-х, когда эта территория еще относилась к Минскому району, наша церковь выкупила у государства старый коровник. Поначалу мы хотели снести это вытянутое здание и построить новое, но не получалось, в том числе по финансам, поэтому отремонтировали то, что есть, и стали проводить службы. В начале 2000-х, когда Сухарево стало Минском, мы пытались легализовать свой статус и перерегистрировать здание, так как по документам оно по-прежнему числилось коровником. Но на все наши просьбы получили отказ. Так и вышло, что мы стали виноватыми в нецелевом использовании земли.

Сейчас нас выселяют из здания. Но проблема в том, что даже по генплану строительство школы — дело не ближайшей перспективы. Что-то реально копать-возводить начнут не через год и даже не через два, — возмущен администратор церкви Виталий.