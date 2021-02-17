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Выдра прервала запись интервью: все стали снимать ее игры
Источник материала: Tut.by
Умилительное видео сняли на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке: выдра решила искупаться в снегу. По словам сотрудников заповедника, игры животного заметили совершенно случайно — в это время там проходили съемки интервью.
«Запись интервью была прервана, все ринулись снимать дикого зверя. В съемках участвовали 10 человек (эксперты и съемочные группы камчатских телеканалов), а зверь совершенно не испугался, наоборот, позировал» — написали в аккаунте заповедника.
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Вот кто на самом деле любит снег.
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