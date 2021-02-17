Выдра прервала запись интервью: все стали снимать ее игры

Источник материала: Tut.by

Умилительное видео сняли на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке: выдра решила искупаться в снегу. По словам сотрудников заповедника, игры животного заметили совершенно случайно — в это время там проходили съемки интервью.

«Запись интервью была прервана, все ринулись снимать дикого зверя. В съемках участвовали 10 человек (эксперты и съемочные группы камчатских телеканалов), а зверь совершенно не испугался, наоборот, позировал» — написали в аккаунте заповедника.