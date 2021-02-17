Маршрутка и Renault столкнулись в Гродно - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении легковушки и маршрутки в Гродно, сообщили в ГАИ.





Авария произошла 16 февраля, около 22.30, на кольцевой развязке Дубко — Дзержинского. По предварительной информации, 58-летний водитель Renault двигался со стороны Дубко в направлении улицы Брикеля, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутку Mercedes.





В результате аварии водитель легковушки, а также 32-летняя пассажирка маршрутки получили телесные повреждения и были госпитализированы.