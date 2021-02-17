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Маршрутка и Renault столкнулись в Гродно - пострадали два человека

17.02.2021 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении легковушки и маршрутки в Гродно, сообщили в ГАИ.


Авария произошла 16 февраля, около 22.30, на кольцевой развязке Дубко — Дзержинского. По предварительной информации, 58-летний водитель Renault двигался со стороны Дубко в направлении улицы Брикеля, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутку Mercedes.


В результате аварии водитель легковушки, а также 32-летняя пассажирка маршрутки получили телесные повреждения и были госпитализированы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария произошла 16 февраля, около 22.30, на кольцевой развязке Дубко - Дзержинского.
 
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