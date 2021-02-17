США, ЕС и UK назвали неприемлемой облаву на правозащитников, журналистов и профсоюзы

Источник материала: АФН

Представительства ЕС от имени стран ЕС, представленных в Минске, и посольства США, Великобритании и Швейцарии приняли совместное заявление в связи с прошедшей во вторник массовой облавой на правозащитников, журналистов и независимые профсоюзы.

«Власти Беларуси продолжают усилившееся преследование гражданского общества страны. Это должно прекратиться. Власти преследуют правозащитников, работников СМИ, представителей профсоюзов и адвокатов. Вчера по всей стране прошли обыски в домах и офисах не менее тридцати активистов, в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов. Это неприемлемо», - говорится в заявлении.

«Белорусов преследуют за реализацию своих фундаментальных прав во время мирных протестов против выборов в августе 2020 года, которые не были ни свободными, ни справедливыми, и против продолжающейся жестокости со стороны правоохранительных органов. Состоялись сотни политически мотивированных судебных процессов. Белорусов лишают самых базовых прав, включая право на справедливое судебное разбирательство и право на гуманное обращение в заключении», - констатируют дипломаты.

«Мы продолжим координировать наши меры в отношении ситуации с правами человека в стране. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех произвольно задержанных. Только демократия, уважение прав человека, верховенство права и свободные и справедливые выборы, уважающие демократическую волю народа Беларуси, могут гарантировать стабильное, суверенное и процветающее будущее Беларуси», - подчеркивается в заявлении.