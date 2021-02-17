"Письмо КГК - это контрольный в голову". История одного ИП

Казалось бы, все уже давно забыли этих ИПэшников с их постоянными проблемами. Нигде особенно не слышно Шумченко и его “Перспективы”. Да и сами представители этого класса предпринимателей стали постепенно растворяться на фоне растущих, как на дрожжах, торговых центров с заполняющими их сетями.





Телеграф решил спросить одну предпринимательницу. Как сегодня себя чувствуют представители мелкого бизнеса, связанного непосредственно с торговлей,решил спросить одну предпринимательницу.





Надежда (имя мы изменили по просьбе собеседницы, как она пояснила — «на всякий случай») работает в этом бизнесе уже на протяжении 20-ти с лишним лет. Женщина торгует непродовольственной группой товаров в провинциальном белорусском городке недалеко от (имя мы изменили по просьбе собеседницы, как она пояснила — «на всякий случай») работает в этом бизнесе уже на протяжении 20-ти с лишним лет. Женщина торгует непродовольственной группой товаров в провинциальном белорусском городке недалеко от Минска





Она — из тех самых «челночниц», исчезновение которых Александр Лукашенко пообещал.





Начинала обычным продавцом на одном из столичных рынков и проделала нелегкий путь до владельца трех павильонов на двух разных торговых площадках своего города.





Почему не вышло открыть свое производство, но очень хотелось

В первые десять-двенадцать лет, по словам предпринимательницы, она жила перспективами и надеждами. Прибыль, полученную в ходе неплохой в те годы торговли, вкладывала в развитие и перепробовала разные группы товаров и виды деятельности.





Пыталась даже заниматься собственным производством одежды, работая по принципу давальческого сырья. Два года такой бизнес был очень выгодным и приносил неплохие дивиденды. По словам Надежды, останься она на этих же условиях, то могла бы еще какое то время неплохо зарабатывать. Но попытка открыть собственное производство едва не разорило предпринимательницу.





Как рассказала Надежда, «условия для этого в нашей стране тогда были просто ужасные».





Расходы на открытие собственного небольшого цеха были совершенно неадекватны масштабам производства. А система была устроена таким образом, что предпринимательница просто завязла в расходах еще до фактического открытия. Возможно, потом в “эпоху” либерализации эти процедуры и упростили, но Надежда навсегда утратила желание заниматься производством в Беларуси.





“Для того, чтобы начать работать на оборудовании, требовалось пройти три согласования в Энергонадзоре. Разрешение на размещение оборудования, разрешение на установку и на ввод в эксплуатацию. Три проекта, за которые было необходимо заплатить немаленькие деньги. А ведь еще санстанция, пожарники….. Но самую большую сумму запросила архитектура — проект перепрофилирования помещения стоил в госконторе около 5000 долларов”,- вспоминает Надежда.





Дальше было “вставание с колен” в масштабе отдельно взятой торговой единицы. Все с нуля — на уличном рынке в любую погоду, чередуя детей и поездки на Черкизовский рынок. Желание развивать бизнес еще было сильным и женщина видела его не в «почковании палаток на рынке», а в переходе на другой качественный уровень.





«Медленно седела» — Перманентный кризис, как способ ведения бизнеса в Беларуси

В 2011 году предпринимательница открыла первый частный в своем городе пусть и не очень большой, но магазин одежды. Товар был уже более качественный — от турецких производителей, но через наших белорусских поставщиков.





Надежда впервые увидела хоть какую-то поддержку, именно от гродненских оптовиков, которые «простимулировали» открытие ее магазина, предложив часть товара с отсрочкой платежей. Предпринимательница поверила заявлениям властей Беларуси, что девальвации не будет, а в экономике все будет более-менее хорошо.





По ее словам, ИП практически не могут брать кредиты на развитие бизнеса и товар им как правило не отпускают с возможностью оплатить позже. Однако к тому моменту у предпринимательницы сложилась неплохая деловая репутация и Надежде помогли. Вы наверняка помните тот год: со скачком доллара на 300% и невозможностью купить валюту.





Каждый день женщина медленно седела, глядя на ситуацию. Белорусы покупали достаточно активно, пытаясь конвертировать свои, стремительно обесценивающиеся рубли хоть во что-то в магазинах. Но каждый следующий день эти деньги становились все дешевле, а купить валюту не представлялось никакой возможности. Товар, за который предстояло рассчитываться, естественно, был посчитан не в белорусских рублях.





“В один из дней доллар так вырос, что оказалось, что я продаю по цене ниже, чем мне нужно пересчитать на валюту для поставщиков. В какой-то момент меня посетили страшные мысли”,- рассказывает Надежда.





Два последующих года пришлось работать на долги, которые поставщики просто заморозили и разрешили отдавать частями. Рассказывает Надежда и о том, как в разгар того кризиса всех ИПэшников вызвали в райисполком и там, в присутствии начальника КГБ города, потребовали снизить цены. Это было сделано, после выступления Александра Лукашенко с очередным разносом в адрес бизнеса.









«Над нами откровенно смеялись и россияне и украинцы»

Дальше был постепенный рост и торговая рутина. Более менее спокойные годы позволили выйти на прямые поставки товаров с Турции и почувствовать себя хоть немного увереннее. Беда пришла оттуда, откуда всегда и ждали. Как считает предпринимательница, правительство стало лоббировать интересы, обративших внимание на нашу страну торговых сетей. И всех мелких предпринимателей стали насильно заталкивать в невыполнимые фактически условия работы.





То, о чем пытались достучаться до всех ИПэшники, можно сформулировать очень просто. Производимый Турцией и Китаем товар, продавался на общих для всего бывшего Союза оптовых рынках. И белорусы были на этих рынках самой малочисленной группой. Менять свои привычные условия работы под наших предпринимателей естественно никто не хотел. Те схемы работы по которым предлагалось работать были абсолютно “серыми”.





“Над нами откровенно смеялись и россияне и украинцы, а турки разводили руками”,- вспоминает Надежда.





Женщина решила не играть в азартные игры с государством и решила перейти в другую группу товара, который продавался со всеми сопроводительными документами. Представьте себе все трудности, перспективы — прийти в уже работающий, сложившийся конкурентный рынок с пусть и смежной но незнакомой группой товаров. Такие метаморфозы всегда чреваты серьезными финансовыми потерями и не гарантируют положительного результата.





Предпринимательница смогла удержаться и тут. “Съежившись” на начальной стадии до одной торговой точки, Надежда вернула позиции за несколько лет. Это уже был абсолютно легальный бизнес, с возможностью официально нанимать трех продавцов. Однако не долго играла веселая музыка и тут. Страна вступила в затяжную рецессию, как это называли умные люди в галстуках. Начались новые непростые времена.





Зажаты со всех сторон

По словам женщины, торговать сейчас труднее, чем когда-либо. Ипэшники зажаты со всех сторон. С одной стороны, это большая конкуренция выросших за последние годы торговых сетей. Они имеют куда более выгодные условия работы с оптовыми закупками, учитывая их обороты, чем представители мелкого и среднего бизнеса. Фактически, в свое время, при благоприятных условиях поступательного движения, сети бы вполне могли образоваться из числа более амбициозных и трудолюбивых ИПэшников. Но по сути, движение наших предпринимателей всегда шло через череду кризисов и без какой-либо помощи хоть откуда, считает предпринимательница.





Следующая проблема для ИП, это обнищание населения, которое как нельзя лучше видят именно представители торговли. Люди зажаты в финансовые тиски и сжимают свое потребление до минимальных размеров, рассказывает Надежда. Картина пустых коридоров торговых центров и пустующие торговые площади — это сегодня суровая реальность.





Расходы — это, пожалуй, самая большая проблема мелкого бизнеса. По мнению Надежды, ИП — это «самое крайнее звено в торговой цепи, на которое пытаются повесить максимальные расходы». Аренды, которые рассчитаны в долларах, коммунальные услуги, налоги, ФСЗН — это далеко не все выплаты, которые предстоит делать предпринимателю. Периодически государство подбрасывает, дополнительные расходы, в виде каких либо изменений или очередных требований.





“Сейчас уже сложно говорить о том, какой процент расходов лежит в розничной цене. К ценообразованию все предприниматели относятся теперь очень осторожно, отталкиваясь скорее от возможностей покупателя, чем от конкретных формул. Чем меньше продается товара, тем большая часть расходов ложится на прибыль, ведь львиная часть выплат у нас фиксированная”,- говорит Надежда.





На сегодняшний день ежемесячные выплаты с одной торговой точки в 50 кв метров в городке с населением в 15-20 тыс человек, примерно составляют 1300 долларов. И это не считая расходов на амортизацию оборудования и транспортные услуги. Торговля давно уже, по словам предпринимательницы, балансирует на уровне рентабельности. Отток предпринимателей заметен, если обратить внимание на частую ротацию арендаторов в торговом центре, где она работает.





Ушли многие из тех, кто начинал когда-то с «Черкизов». На их место приходят “однодневки”. Это, как правило, молодые люди, которых хватает ненадолго.





«Грустная ирония заключается в том, что идти Ипэшникам некуда. Ведь это уже немолодые люди, дипломы которых теперь не примут, по причине прерывания стажа. Эти люди часто идут продавцами к “однодневкам”. Вопрос продавцов, кстати очень болезненный, — Говорит предпринимательница. — Беря человека на работу, ты берешь на себя ответственность за него. Это не супермаркет с большим штатом. Сокращать кого-либо в маленьком бизнесе всегда очень “больно”.





«Убить этот бизнес может буквально любая мелочь»

По мнению Надежды, сейчас мы вступаем в самый серьезный кризис из всех, какие выпали на ее долю. Уже появились такие задолженности перед поставщиками, которых давно уже не было. А снижение продаж продолжается. Отличительная особенность сегодняшней ситуации в том, что люди практически прекращают покупать. В прошлые кризисы, не смотря ни на что, люди продолжали делать покупки. Проблемы были другого характера. Сейчас же нет самого главного условия торговли — нет покупателя.





“Сейчас убить этот бизнес может буквально любая мелочь. Самое лучшее, просто не лезть туда руками и даже при этом, до следующего года доживут не многие. Я думаю, нас сознательно искореняют”, — говорит предпринимательница.





Новости о готовящихся изменениях в условиях работы ИП восприняла спокойно, без истерик. Жизнь научила белорусского предпринимателя не опускать руки ни при каких обстоятельствах, но в этот раз, по словам женщины, они обречены.





Письмо КГК — это приговор, который, судя по всему, приведут в исполнение через год. Хотя, как считает женщина, до его исполнения дотянут далеко не все: «Это будет как контрольный в голову от руки государства”, — делится своим вердиктом Надежда.