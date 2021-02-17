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Пожар произошел в подсобном помещении Брестской горбольницы
Источник материала: ОНТ
Пожар произошел в физиотерапевтическом отделении Брестской городской больницы №1, пострадавших нет,
Никто не пострадал, эвакуация персонала и пациентов не проводилась.
Сотрудники МЧС быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Повреждены внутренняя отделка помещения и имущество, однако не нанесено серьёзного ущерба больнице.
Пожар не повлиял на режим работы медучреждения.
Фото: Telegram-канал Александра Рогачука
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Пожар произошел в физиотерапевтическом отделении Брестской городской больницы №1, пострадавших нет, сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель...
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