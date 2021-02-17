Пожар произошел в подсобном помещении Брестской горбольницы

Источник материала: ОНТ

Пожар произошел в физиотерапевтическом отделении Брестской городской больницы №1, пострадавших нет, сообщил в своем официальном Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Никто не пострадал, эвакуация персонала и пациентов не проводилась.





Сотрудники МЧС быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Повреждены внутренняя отделка помещения и имущество, однако не нанесено серьёзного ущерба больнице.

Пожар не повлиял на режим работы медучреждения.

Фото: Telegram-канал Александра Рогачука





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