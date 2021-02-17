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Качество белорусского интернет-шоппинга оценили выше, чем в странах СНГ и Китае

17.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Качество белорусского интернет-шоппинга оценили выше, чем в странах СНГ и Китае

Качество белорусского интернет-шоппинга оценили выше, чем в странах СНГ и Китае. В Женеве опубликован доклад Конференции ООН по торговле и развитию.

Всего в списке 152 государства, и Беларусь – на 35 строчке. В то время как, например, Россия на 41-ом месте, Украина на 51-ом, Казахстан на 60-ом. Удалось обойти и Китай – страна, пожалуй, самого известного сайта интернет-продаж оказалась только на 55-ом месте. А в лидерах – Швейцария, Нидерланды и Дания. Эксперты оценивали уровень интернет-торговли в стране по четырём индикаторам. Среди них – безопасность электронной почты и интернет-серверов, а также доля жителей страны, которые пользуются счетами для мобильных платежей.

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Качество белорусского интернет-шоппинга оценили выше, чем в странах СНГ и Китае. В Женеве опубликован доклад Конференции ООН по торговле и развитию. Всего в списке...
 
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