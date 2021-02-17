Арина Соболенко и Элиз Мертенс вышли в финал Australian Open

Источник материала: ОНТ

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс вышли в финал теннисного Australian Open.

В матче 1/2-й в Мельбурне они обыграли американку Николь Меликар и Деми Схурс из Нидерландов. Счёт встречи – 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут. Соболенко и Мертенс сделали четыре эйса, совершили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Вторыми финалистками в парном разряде стали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова, обыгравшие хорватку Дарью Юрак и сербку Нину Стоянович.

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