ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусско-казахстанские отношения обсудили в парламенте

17.02.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусско-казахстанские отношения обсудили в парламенте

Белорусско-казахстанские отношения и новые проекты обсудили сегодня в парламенте.  

Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко провел переговоры с послом Нур-Султана в Минске Аскаром Бейсенбаевым. Говорили, прежде всего, о том, насколько пандемия повлияла на связи Беларуси и Казахстана. А также о новых направлениях в сотрудничестве. Как раз сейчас в Минске готовятся к приезду казахстанской делегации для обсуждения перспектив в сельском хозяйстве.

Кстати, Казахстан – среди стана, куда Беларусь намерена активно в 2021-ом году увеличивать экспорт. В этом направлении должны отправить товаров почти на 6% больше. Ну, а самый стремительный экспорт ожидается в Нигерию, увеличение на 45%.     

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусско-казахстанские отношения и новые проекты обсудили сегодня в парламенте.   Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко провел переговоры с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биржа: доллар вырос, а евро упал на торгах 17 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by