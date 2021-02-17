Белорусско-казахстанские отношения обсудили в парламенте

Источник материала: ОНТ

Белорусско-казахстанские отношения и новые проекты обсудили сегодня в парламенте.

Спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко провел переговоры с послом Нур-Султана в Минске Аскаром Бейсенбаевым. Говорили, прежде всего, о том, насколько пандемия повлияла на связи Беларуси и Казахстана. А также о новых направлениях в сотрудничестве. Как раз сейчас в Минске готовятся к приезду казахстанской делегации для обсуждения перспектив в сельском хозяйстве.

Кстати, Казахстан – среди стана, куда Беларусь намерена активно в 2021-ом году увеличивать экспорт. В этом направлении должны отправить товаров почти на 6% больше. Ну, а самый стремительный экспорт ожидается в Нигерию, увеличение на 45%.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram