ВОЗ отмечает уменьшение заболеваемости COVID-19

Источник материала: ОНТ

Пятую неделю подряд Всемирная Организация здравоохранения отмечает уменьшение заболеваемости COVID-19.

За минувшую неделю – еще на 16%. Статистика вселяет оптимизм, хотя расслабляться ещё слишком рано. Так, в Польше заболеваемость выросла, и власти вновь поговаривают об усилении ограничительных мер. Правительство Украины заявляет о намерении продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до конца апреля. Депутаты обвинили власти в провале переговоров по поставкам вакцины, действующих контрактов у Киева до сих пор нет. Из-за нехватки вакцин приостанавливает вакцинацию Бразилия. На сегодняшний день в мире 110 миллионов подтвержденных тестов на COVID-19.

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