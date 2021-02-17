|
Маргарита Левчук ответила гостелеканалу, выпустившему ролик со словами «Накажи их, Боже»
Источник материала: Tut.by
Помните, как 14 февраля в эфире телеканала СТВ
На YouTube-канале Маргариты Левчук появилась пародия на песню «Накажи их, Боже», пущенную на днях по СТВ. Вместе с гитаристом Андреем Пауком певица появилась в кадре в одежде красно-зеленых цветов, а свой дуэт пара назвала «Красной зеленью».
Ролик длится чуть меньше двух минут: за это время артистка быстро сменяет в руках таблички с ироничными надписями на трасянке. В них упоминаются
Напомним, в это воскресенье в программе «Неделя» на телеканале СТВ прозвучала песня со словами «Накажи их, Боже, накажи, всех, кто оторвался от народа». Параллельно со звучанием композиции в кадре показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Виктора Бабарико, Павла Латушко, Евгения Перлина, Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Веронику Цепкало и других известных белорусов, не согласных с действиями властей.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните, как 14 февраля в эфире телеканала СТВ прозвучала песня с призывом наказать известных белорусов, которые выступили против действий властей? Белорусская...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)