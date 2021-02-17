ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд отказался изменить меру пресечения Виктора Бабарико

17.02.2021 13:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Верховный суд РБ отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Об этом сообщают допущенные на судебное заседание СМИ. Как сообщалось, представителей независимых СМИ, как и многих граждан, пришедших на открытое судебное заседание не пустили в здание.

Между тем, на процессе присутствуют послы Франции, Австрии, Европейского союза, Великобритании и США.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв. В 14:00 в зал будут запускать только тех, кто был на суде в первой половине дня.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верховный суд РБ отклонил ходатайство защиты Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения на домашний арест.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд отклонил ходатайство адвокатов Бабарико об отводе судьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by