Шумченко - о новых налогах для ИП: Мы вернемся в 90-ые

Госконтроль в письме Министерству финансов предлагает отменить для индивидуальных предпринимателей единый налог, поднять налоги и взносы в ФСЗН, ввести «потолок» на снятие наличных со счетов (при превышении предусмотрена плата в 13%).





– Как думаете, по каким причинах вносятся эти предложения?





– Конечно, это, прежде всего, эмоциональный фактор, который был вызван последними поствыборными событиями. Это больше политика, чем экономика. Вместе с тем присутствует желание увеличить поступления в бюджет. Чиновники хотят пойти и доложить, что в результате таких манипуляций можно увеличить поступление налогов в 2-3 раза.





Что касается безналичных расчетов – да, с точки зрения экономической теории это признак развитости государства. Но нужно смотреть и с другой стороны. Государство хочет контролировать все доходы, но доказать в нашей стране что твоя выручка – это не доход, будет очень сложно.





У нас же как: показал выручку – о, ничего себе, ты наторговал на 5 тысяч долларов. И думают, что это доход и с него нужно платить налоги. Но в цивилизованных странах учитываются все расходы: за каждую услугу прикладывается чек, который записывается в расходы.





Вообще подобные предложения должны обсуждаться с бизнесом, а этого сделано не было. Интересно будет посмотреть на реакцию экономического блока правительства – думаю, там видят пагубность этих предложений.





– В письме «Перспективы» указывается, что ИП уплатили в бюджет в прошлом году около $240 миллионов. Вы говорите, что в Госконтроле думают, что смогут увеличить поступления в разы. Но получится ли это сделать в действительности, на ваш взгляд?





– Нет, конечно, это нереально. Люди и так находятся на грани закрытия из-за арендных и налоговых платежей. Если сейчас увеличить налоги по упрощенной системе налогообложения, то это приведет к тому, что люди вообще перестанут платить – или закроются, или уйдут в тень. И мы вернемся назад в 90-е.





Сегодня налоговый инспектор сидит и видит в своей базе в компьютере ИП. Если не перегибать палку, то ему и дальше можно сидеть и контролировать. Но Госконтроль предлагает все обрушить, и завтра инспектор уже не увидит в своей базе этих предпринимателей и налогоплательщиков.





В регионах развиваются подпольные поездки, привозы товаров без уплаты налогов. Если налоги будут повышать, а нелегальная торговля будет процветать, угадайте, какой выбор сделают ИП.





Стремительно будет развиваться теневая экономика. Люди не будут платить налоги. А контролеров возле каждого предпринимателя не поставишь. Государство проиграет вдвойне.





Напомню, что единый налог в своей время позволил вывести из тени десятки тысяч предпринимателей. «Перспектива» подсчитала в 2017 году, что отмена единого налога привела к потерям 100 млн долларов в год и сокращения 30% ИП розничной торговли.





– В стране 270 тысяч индивидуальных предпринимателей. Какой типичный портрет ИП?





– Это люди 40-50 лет, преимущественно с высшим образованием, преимущественно это женщины. Притока новых ИП по большому счету не наблюдается: в основном это люди, которые давно начали работу в этой сфере.





Категория ИП, конечно, принимает высвобождающиеся с предприятий кадры, способствует борьбе с безработицей, но не так как хотелось бы.





Не знаю, кто придумал ставить в равные условия ИП и крупный бизнес, какие аргументы у них есть. Как можно сравнить БелАЗ и легковушку? Как можно повесить одни и те же издержки на ИП и супермаркет: бухгалтерию и т.д.









Нужно идти к тому, чтобы в нашей стране были социально-экономические лифты, когда можно идти от малого к большому: допустим, открываешь малый бизнес в виде розничной торговли как быстрый источник накопления капитала, работаешь по упрощенной схеме, а уже достигнув определенной планки, переходишь под условия среднего и крупного бизнеса.





Это классическая схема развития бизнеса, которая работает во всем мире. Но у нас несколько по-другому. Крупный бизнес у нас кто? Во многом бывшие чиновники, имеющие связи. Примеров развития бизнеса по классической схеме очень мало.





– В чем ИП провинились в глазах власти? В том, что активно участвовали в протестах?





– Предприниматели всегда занимали активную гражданскую позицию. Это единственный слой общества, который за последние 20 лет провел больше всего забастовок, митингов, шествий.





Мы никогда не считались для властей своими, нас больше терпели – в том числе видя, что европейские поступления зависят от уровня развития малого бизнеса в стране. Но сегодня получилось так, что маски сброшены – не только в отношении предпринимателей, но и других категорий общества.





Мне кажется, вносимые предложения – эмоциональное решение, продиктованное последними политическими событиями: мы вам дали либеральные условия, а вы нас так «отблагодарили». Но мне кажется, что нужно подходить к этому вопросу по государственному и оставлять эмоции в стороне. Будьте выше этого.





Вот чего властям обижаться на ИП? Они что – хлопнули дверями и уехали из Беларуси? Нет, они остались, работают, являясь частью системы, платят налоги. Чего обижаться? Надо находить точки соприкосновения, чтобы выиграла наша страна и наш народ.





А эмоции приведут только к потерям для всех, от этих предложений проиграет вся страна.